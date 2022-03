Bien concentrado y comiendo mucho pescado está Jaime Willis, el ‘Gareca peruano’, que ahora promociona la sabrosa cocina con lo mejor del mar de Grau, en cebicherías, y otros emprendimientos peruanos. Trome conversó con él y nos contó además sobre su videoclip en el que asegura que ‘llegaremos al Mundial de Qatar’. En esta nota, todos los detalles.

“Todos nos apoyamos. Hay negocios que buscan alegrar a sus clientes, otros que se están reactivando, y yo que soy taxista también tengo que ingeniármelas para poder sumar ingreso diario”, dijo a Trome el ‘doble’ del ‘Tigre’ Gareca.

Así, causó furor ante comensales de ‘Mi Barrunto’ en La Victoria, cuyas redes se alborotaron viéndolo disfrutar la ‘Chita Gareca’. “Es una chita frita de dos kilos, acompañadada de mariscos fritos (langostinos, calamar, pulpo), pescado del día, yuca frita, sarsa criolla y chifles”, nos dijo el chef Augusto Sánchez.

Gareca peruano está promocionando la deliciosa oferta marina de restaurantes peruanos. (Entrevista: Isabel Medina / Comp. Foto: Trome)

Las redes también dieron cuenta de la cebichería ‘El Rico Piura’, en Santa Clara-Ate, donde se sometió al reto de comer en 15 minutos ‘La ronda Gareca’. ”Tiene cebiche, chicharrón, arroz con mariscos, chaufa de pescado y causa”, detalló ‘El Paisa’ Eddy Morales.

CON ´RUN RUN DE LA SELECCIÓN’

“Me gusta la comida peruana, pero debo cuidarme o seré ‘el doble’ pero de gordo. Por eso hago deporte, para estar bien de salud y me han dicho que me presentarán a Susy Díaz para que me enseñe sus ‘dietas’”, dijo entre risas el ‘Gareca peruano’, a Trome.

Con el Run Run de la Selección y Power Ranger rojo han hecho activaciones en Gamarra para el público de la galería René (ropa deportiva), y visitaron a su amigo ‘Lapadula de Gamarra’, en su tienda de gorras en la galería La Reyna.

También comerciantes de Polvos Azules lo han llamado para que realice algunas promociones.

LANZA SU VIDEOCLIP





Trome siguió conversando con el ‘Gareca peruano’, y comprobó que en las calles muchos no dejan de saludarlo y hasta lo confunden con el técnico de nuestra selección peruana, Ricardo Gareca. Le dicen: ‘No te vayas, Gareca’. ‘No se vaya a Chile, profe’.

Él responde: “Amo al Perú, ¿viste? Yo me quedó acá. Y vamos con todo a Uruguay que tenemos que ganar, ¡Pensá!”

Willis, el ‘Gareca peruano’, continúa trabajando con su taxi. Además, ha estrenado su video ‘Gareca peruano en Qatar’, que en su letra dice: “Vamos Gareca Peruano, siempre estará con el pueblo peruano hasta el final (...) con el apoyo de la gente llegaremos al Mundial, de Qatar”. (Isabel Medina)

SEPA QUE:

*El video fue producido con apoyo de sus hijos Jason (del grupo Remember), Aarom y Priscila.

*Participa Tavo Castillo (del Grupo Frágil) con su estudio de grabación y también Gonzalo García (Joaquín Sabina de Yo soy).

*Puede seguir al ‘Gareca peruano’ en TikTok @garecaperuano.