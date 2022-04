Un nuevo cumpleaños celebró ayer el ‘Gareca peruano’, Jaime Willis, con el amor incondicional de su familia, a la que cuida y siempre tiene presente. También recibió saludos de sus amigos, de los ‘hinchas incondicionales’ y tuvo rica torta temática Qatar 2022 para que empiece a saborear el Mundial.

El ‘Gareca peruano’, quien está apoyando eventos deportivos, incluso de niños y adolescentes donde se puede encontrar ‘semilleros’. Dice convencido ‘soy pelotero’ y pide ‘respeto a las pichangas porque el deporte forma cuerpo y alma’.

“Soy ful deporte y me encanta el fútbol. Lo veo, lo juego y lo aliento. Soy pelotero, he llevado a mis hijos a las canchas y juego ‘pichangas’ con ellos y mis primos. También soy parte de algunos grupos pichangueros con amigos. Tengan confianza en los esposos e hijos. Que algunos se hayan portado mal no significa que a todos les pase igual. Y a todos los ‘pichangueros’ les digo: ¡Pensá!”, expresó en entrevista con Trome.

Con deportistas

Contó que con el popular ‘Tío Pacori’, su amigo que le presentó a ‘Los Jotitas’, tienen un grupo con el que a veces juegan pichangas. “El respeto y siempre está y debe estar presente: dentro y fuera de las canchas”, reafirmó.

“Como Gareca peruano apoyo al deporte. Estuve en La Videna por el Campeonato Futsal Down, alentando junto con los hinchas incondicionales. Hace poco, fui a la inauguración de la Primera Copa Manchay City Deportes y asistiré también a la próxima Copa América de Talla Baja”, precisó a Trome.

‘Gareca peruano’ apoya eventos de deporte y también 'pichaguea' con sus hijos, primos y amigos. En la foto: Durante la inauguración de la Primera Copa Manchay City Deportes. (Trome)

Y añadió: “Sé que el cariño que disfruto de la gente es en realidad el que quisieran darle a Ricardo Gareca. Yo también lo admiro y reconozco su trabajo con la selección peruana. La gente me ve como su doble por el parecido físico y aunque les aclaro que no soy él, me dicen ‘Gracias, profe’, ‘Llévenos a otro Mundial’. Siento responsabilidad también con el personaje de Gareca peruano y soy hogareño, como él”.

Cumpleaños en familia

Tiene casi 25 años casado con Elizabeth Santiago, y con sus hijos Charles, Jason y Marilyn y familiares disfrutó su ‘cumple’ en la cebichería ‘El Rico Piura’, con comida marina y chicha de jora.

“Un buen cumpleaños es en familia. No soy mucho de salir a reuniones o fiestas como cuando era joven y soltero. Pero soy bailarín, así conocí a mi esposa y en casa puedo armar mi fiesta solo con ella”, aseguró sonriente Willis.

Contó que le gusta mucho el rock y también baila de todo: salsa, marinera, huayno, landó, reguetón y cumbia. “No tanto como Cuevita, pero bailo ‘El Cervecero’ mejor que Lapadula y Carrillo. ¡Yo soy el profe!”, dijo bromeando. (Isabel Medina)

‘Gareca peruano’ apoya el deporte y remarca el cuidado a la familia. Está feliz con su esposa y sus hijos y celebró su cumpleaños con torta alusiva a Perú en Qatar. (Isabel Medina / Trome)

Sepa que::

*El deseo del Gareca peruano es: “Gozar mucho con mi familia, que se resuelvan los problemas económicos que a todos nos aprietan y estoy seguro que si todos lo mentalizamos: Perú va a Qatar. ¡Pensá!”.

*La palabra pichanga se volvió incluso viral en estos últimos días, tras el llamado ‘ampay’ que el programa de Magaly TV La Firme mostró sobre Aldo Miyashiro, Óscar del Portal, Fiorella Retiz y Fiorella Méndez. Las redes sociales han sumado una serie de memes y personajes de la farándula han expresado públicamente diversos comentarios.