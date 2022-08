PERUANO QUE SE RESPETA. Cuando algún curioso observa al chalaco Jonathan Sinarahua Panaifo (27) cavando zanjas, llenando techos o realizando alguna obra de construcción civil en el Callao, suelen mirarlo con cierta curiosidad y extrañeza. Su rostro, muecas, bigote y ese peinado gracioso les recuerda al cómico mexicano Alejandro Rodríguez, conocido como el ‘Chaparro Chuacheneger’, quien tiene casi seis millones de seguidores en TikTok.

Trabaja cavando zanjas y llenando techos en cualquier distrito de Lima. Foto: Alán Ramírez

Y aunque el sueño de su doble peruano también sea dedicarse a la comicidad, por ahora, se cachuelea realizando algún trabajito que surja. A sus amigos y conocidos, suele repetir la famosa frase del ‘Chaparro Chuacheneger’: “Me voy a cambiar la cara, yo ya no quiero estar guapo, las mujeres me persiguen, eso yo ya no lo aguanto”, bromea.

Este joven, nacido en Yurimaguas, cuenta que un amigo suyo le dijo que se parecía a este famoso cómico, cosa que él desconocía. Después de revisar su contenido, se propuso imitarlo y en el primer vídeo que subió a la plataforma asiática alcanzó más de dos mil vistas en un minuto. En poco tiempo, su imitación llegó a oídos del propio Alejandro Rodríguez, quien se comunicó con él y le agradeció la imitación. “Ya, somos dos en el mundo, un peruano y un mexicano”, comentó entre risas.

Cuenta que fans mexicanos le piden que vaya a su país a realizar shows caracterizando al 'Chaparro Chuacheneger'. Foto: Alán Ramírez

Sinarahua contó que varios fans de México pidieron que viaje a ese país a realizar shows con el propio ‘Chaparro Chuacheneger’. “Me dicen, que él es mi papá, que reclame la herencia. Que puedo tener también éxito como el señor Rodríguez; todo estas cosas que hago son para mi hija Rosa Valentina y tratar de hacerla feliz”, comenta.

Sepa que

Si deseas conocer un poco más sobre este curioso personaje, puedes seguirlo en su cuenta de TikTok (@El chaparro peruano oficial)

Lee también

‘Will Smith’ trabaja repartiendo zapatos: Conoce al venezolano que se parece al ‘Príncipe del Rap’

Venezolano es idéntico a Will Smith. Foto: Lenin Tadeo

PERUANO QUE SE RESPETA. No, estimado lector, no es el actor estadounidense Will Smith trabajando como repartidor de zapatos en el Centro de Lima, sino que se trata del ciudadano venezolano Yashual Eduardo Avila Abello (30), que destaca por su increíble parecido con el recordado personaje de la serie ‘Príncipe del rap en Bel-Air’.

Lee: ‘Chuto Loco’ se recursea preparando cebiches y cantando serenatas andinas

Trome ubicó a este curioso personaje en pleno trabajo, alistando envíos de calzados a diferentes partes del país. ‘Jackson Smith’, como es conocido por sus amistades y compañeros de labores, trata de ganarse un nombre propio en la televisión nacional porque su gran sueño es conocer al actor Will Smith. “Voy a contarles un poco mi historia, de cómo el destino, cambió mi movida. Sin comerlo ni beberlo, llegué a ser príncipe de un barrio llamado Belén”, bromea de entrada Yashual.

“Yo trabajaba en mi país como policía, pero debido a la crisis tuve que emigrar con mi esposa y dos hijas. En Venezuela, me llamaban: ‘Hombre de Negro’, ‘Hancock’ o ‘Soy leyenda’. Aquí, en Perú, la gente en las calles me grita: Príncipe del Rap, y para mí eso es un reconocimiento al trabajo que vengo haciendo para realizar la mejor imitación de Will Smith”, cuenta el extranjero.

Su más grande sueño es realizar un remake de la recordada serie ‘Príncipe del rap en Bel-Air’, donde él interpretará al personaje principal, y para eso trata de conseguir apoyo de profesionales de la comunicación que se encarguen de la producción. Por lo pronto, ha llegado a la final del concurso ‘Tu cachorro me suena’ del programa ‘Amor y Fuego’ de Willax.

Lee: ‘Capitán Jack Sparrow’ busca su barco la ‘Perla Negra’ en el Callao

Sepa que

Puedes seguir a este curioso personaje en su cuenta de TikTok (@Doble_Oficial de will Smith)

Avila le compuso un rap a Will Smith para defenderlo de las críticas que recibió tras abofetear al actor Chris Rock durante los premios Oscar