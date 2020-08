Francisco Valderrama es un médico diferente. Su especialidad no es la de curar pacientes, sino la de recuperar la felicidad en los niños y en los jóvenes ‘peloteros’ al reparar sus balones desinflados o reventados. El popular ‘Doctor pelotas’ ya alista motores, tras recuperarse del Covid-19.

“Me infecté de ese virus maldito, pero gracias a Dios me recuperé, y acá estoy, a este ’cholo de acero’ el coronavirus no lo va a tumbar. Tengo para largo porque me alimenté bien de niño, a pura leche, menestras y queso”, cuenta a Trome don ’Pancho’, quien ya reinició sus labores en su conocida esquina, en el cruce de Bausate y Meza con José Gálvez, en La Victoria.

El ’Doctor Pelotas’ tiene gran ilusión de volver a trabajar, luego de estar en para por casi cien días a raíz de la pandemia. “Hijo, seguramente Dios quiere que siga reparando pelotas de los más pequeños o a los chicos futboleros y así recuperen la sonrisa, por eso ese virus loco no me ha llevado”, afirmó.

QUIERE TRABAJAR

Sin embargo, el pelotólogo tiene una gran preocupación: que la municipalidad de La Victoria no lo deje trabajar. En los últimos días, diversos operativos del serenazgo de dicho distrito han impedido que trabajadores de la calle realicen su labor normalmente.

“Le pido al alcalde George Forsyth que no me saque de mi esquina, yo no soy ambulante informal, tengo muchos años en esto, mi clínica de pelotas es todo en mi vida y quiero seguir trabajando para llevar honradamente un plato de comida a mi hogar, no le hago daño a nadie”, indicó.