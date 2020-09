Como un empujoncito de impulso a su reactivación económica han tomado los restaurantes y centros comerciales el levantamiento de la ‘cuarentena dominguera’ (la inmovilización social de los domingo), sin dejar de cumplir con el aforo reducido, distanciamiento social, uso de mascarillas y otras normas. Así también, el nuevo toque de queda que se redujo en una hora e iniciará a las 11 de la noche desde este lunes.

Trome consultó con representantes de estos sectores y confirmó el entusiasmo mesurado pues afirman que falta bastante para recuperar el ritmo de operaciones.

Pollerías, cebicherías, chifas, restaurantes de comida criolla y chicharronerías refuerzan lo mejor de sus cartas y sazón para su despacho a delivery y en salón.

Un rubro demandado. Según Quantico Trends, en el mes de mayo los supermercados en el Perú tuvieron cerca de 152.000 menciones en diversas plataformas digitales. (Foto: Anthony Niño de Guzmán)

“Se estaría operando en un 43%. La media del gobierno tiene buena intención, pero podría mejorar permitiendo uso de vehículo particular porque, por ejemplo, los restaurantes de Miraflores no son solo para miraflorinos. Además, hay restaurantes en zonas donde no hay transporte público: si alguien quiere ir a comer a los locales que están en la Costa Verde, ya no puede", nos dijo José Luis Silva Martinot, representante de la Unión de Gremios de Restaurantes del Perú.

Por otro lado, añadió que se ha demostrado que no hay contagios a través de la comida y "el delivery tiene impacto importante, pero para cebicherías no tanto. En cuanto a la reducción de una hora en el toque de queda, esto permitirá reactivar las cenas que ya casi no se atendían por ttener que cerrar temprano para que el personal puediera trasladarse a sus casas”.

Restaurantes como Fu Sen retomarán la atención en salón los domingos, a la par que mantienen el delivery. (Isabel Medina / Trome)

Luis Sam, gerente del chifa Fu Sen, en Magadalena, con 31 años de funcionamiento, añade que los domingos, antes de la pandemia, solían ser los días de mayor venta, pero ahora la gente saldrá con prudencia.

“Lo que más están pidiendo son sopas con bastante kión como la wantan especial, la siu Kao y la Fuchifú. También los combos de chaufa de pollo, chancho o langostinos, con Chi Jau Kay, Kam Lu Wantan y costillitas al ají”, comentó Sam.

MALLS Y CENTROS COMERCIALES

Juan José Calle, director de la Asociación de Centros Comerciales del Perú (Accep) afirmó que es un año duro para todos y lo anunciado por el gobierno ayudará a dinamizar un poco más la actividad económica del país.

“Los domingos significan el 15% de actividad en los centros comerciales (venta y tráfico) y todos los de la Accep cumplen estrictamente con todos los protocolos de bioseguridad”, expresó.

En torno a la proyección de las operaciones, señaló: “Calculamos que este año las ventas cerrarán en un 50% a 60% respecto al 2019, en que los centros de la Accep vendieron 27 mil millones de soles. También, con un 70% de visitas considerando que no solo van por compras sino por servicios. Estamos operando por encima del 70%, con toda la seguridad sanitaria y las restricciones de cines y entretenimiento”, precisó a Trome.

LIMA, 23 DE JUNIO 2020. REAPERTURA DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA NORTE LUEGO DE PERMANECER CERRADO POR EL ESTADO DE EMERGENCIA. FOTOS: JESUS SAUCEDO / GEC

SEPA QUE:

*Hay cerca de 90 centros comerciales modernos, pertenecientes a la Accep.

*Al reducirse una hora el toque de queda, los restaurantes podrán atender mejor las cenas.

*El gobierno ha autorizado las actividades económicas solo en las regiones y provincias donde no haya cuarentena focalizada.

*No se permitirá el transporte de vehículos particulares los domingos,

*Se mantiene la prohibición de reuniones amicales y familiares.

*Sigue la cuarentena focalizada total en las regiones de Cusco, Moquegua, Puno y Tacna, debido a los altos índices de contagio y propagación del Covid-19.