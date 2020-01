Doña Petronila Gonzáles, mejor conocida como ‘Doña Peta’, se mostró bastante indignada cuando se enteró que su hijo, Julio ‘Coyote’ Rivera pasaría 24 horas detenido tras haber manejado en estado de ebriedad y en sentido contrario en una calle en San Borja.

La mamá de Paolo Guerrero no entendía por qué la fiscal de turno no se apersonaba antes y tenía que hacer esperar a su hijo detenido. “(La Fiscal) tenía que tomarle la manifestación y no viene. Lo quieren tener hasta mañana ni que hubiese matado ¿qué cosa ha hecho mi hijo?”, expresó.

Estas declaraciones las brindó previo a la descompensación cardíaca que sufrió el exfutbolista y por la que tuvo que ser trasladado a una clínica local. Hasta el momento, no se tiene más detalles de lo ocurrido.

Doña Peta molesta (Fuente: Latina)

El ‘Coyote’ fue intervenido el último domingo alrededor de las 6:30 a.m. por dos agentes policiales cuando manejaba en sentido contrario por la cuadra 2 del jirón Ordoñez en San Borja. Tras realizarle la prueba de dosaje etílico, se encontró que tenía 0.98 grados de alcohol en la sangre, casi el doble de lo permitido.

El hermano mayor del capitán de la selección peruana de fútbol fue trasladado hasta la sede Aramburú para realizarle el examen toxicológico de ley, así como de reconocimiento.

Durante la tarde del domingo, tanto el ‘Depredador', Alondra García Miró, Doña Peta como la esposa de Rivera llegaron hasta la comisaría para conocer más de su estado.

'Coyote' Rivera detenido (TROME)