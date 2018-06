Laura Peláez Olivos , una abogada de 31 años ha donado sangre 23 veces de manera voluntaria. Con esta actitud altruista, la joven se convirtió en la persona que más veces donó sangre para ayudar al prójimo.



Esta mañana -durante su última donación- Laura asegura que tras donar siempre tiene la misma sensación de satisfacción por ayudar a salvar más vidas.



“En realidad donar no requiere de ningún esfuerzo ni de mucho tiempo, menos de media hora, y pensar que cada unidad de sangre puede ayudar hasta a 3 personas. Cómo no lo voy a hacer cuando podría significar la salud e incluso la vida de una persona”, dijo la joven a un medio local.



La idea de donar sangre le surgió hace 10 años, y pese a sus múltiples actividades, continúa haciéndolo cada cierto tiempo en el hospital Eduardo Rebagliatti . Acude tres veces al año.



“Vi el cartel y me di cuenta que real y conscientemente era tan fácil ayudar sin ningún esfuerzo, sin ningún riesgo o cosa mala para la persona que lo hace, porque la sangre está en nuestro cuerpo y ayuda hasta a tres personas”, recordó.



Laura, quien es hija única, aseguró que este procedimiento no genera ningún problema a la salud, como muchos especulan sin fundamento. “No es cierto que vayas a engordar o que tu hemoglobina vaya a bajar. Desde que estoy donando no he subido de peso, siempre estoy igual. Incluso mi sangre se oxigena y se renueva con cada donación. Tengo 14 de hemoglobina", precisó.



Para fomentar la donación, en el Regabliati, se regalarán camisetas de Perú a las personas que realicen este gesto de desprendimiento.

