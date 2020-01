Este 26 de enero se realizarán las Elecciones Congresales 2020 y más de 20 millones peruanos iremos nuevamente a las urnas a elegir a los próximos ‘Padres de la Patria’ tras el cierre del Parlamento dado por el presidente Martín Vizcarra. Si aún no sabes dónde queda tu local de votación o no sabes cómo averiguarlo, en esta nota te mostramos paso a paso para que este domingo puedas emitir tu voto sin ningún problema.

Para votar en estas Elecciones 2020, es importante portar tu DNI pues de lo contrario no podrás emitir tu voto y por lo tanto no cumplirás con tu deber cívico. Recuerda que si los documentos de identidad caducos o amarillos de los ciudadanos que no lograron canjearlos, podrán ser usados para estas elecciones extraordinarias.

¿CÓMO AVERIGUO MI LOCAL DE VOTACIÓN?

Para conocer sus centros de votación, tendrás que ingresar a la web de la ONPE y escribir el número de tu Documento Nacional de Identidad (DNI) en la zona que corresponde. El sistema automáticamente te mostrará la dirección del local donde te tocará sufragar.

Recuerda que a esta web puedes ingresar las veces que quieras y averiguar no solo tu local de votación, sino también el de tu familia completa.

Si cambiaste de dirección o te mudaste de localidad, no olvides que tu centro de votación cambia. No te confíes que será el mismo.

Para que no te olvides de la dirección del lugar donde votas en estas Elecciones 2020 también puedes copiarla en tu celular, hacerle una captura de pantalla o en un papelito que deberás guardar.

Sepa cómo votar en estas Elecciones 2020

MENSAJE DE TEXTO

Si todavía no conoces tu local de votación para las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020, la ONPE ha establecido alianzas con diversas operadoras de telefonía celular (Movistar, Entel, Bitel, Claro) y con solo un mensaje de texto podrás saber dónde te toca votar. Solo se debe enviar el número de DNI en un mensaje de texto (SMS) al 6673 y en segundos tendrás al alcance el lugar y la dirección de donde deberás emitir tu voto.

¿SOY MIEMBRO DE MESA?

La ONPE emitió en el mes de diciembre la lista de los que fueron elegidos como miembros de mesa en estas Elecciones 2020. La lista oficial podrás revisarla a través de la web de la ONPE o haciendo CLICK EN ESTE ENLACE, que te direccionará a la página donde podrás averiguar si saliste sorteado.

Cabe recalcar que el día de los comicios electorales si uno de los miembros de mesa se ausenta, las autoridades podrían elegirte como miembro accesitario al azar y estás en la obligación de quedarte a cumplir con tu deber. En caso de no hacerlo, podrías ser conducido a la comisaría del sector y quedar detenido 24 horas.

¿QUÉ PASA SI NO VOTO O NO CUMPLO COMO MIEMBRO DE MESA?

En caso que no acudas a votar en estas Elecciones 2020 porque no quisiste o tu jefe decidió que no lo hicieras, aquí te indicamos las multas electorales que deberás pagar. Si no pudiste emitir tu voto por alguna emergencia de salud, médica o estabas fuera del país, podrás presentar una justificación que tendrá que ser evaluada por las autoridades competentes.

El voto es obligatorio para todos los(as) ciudadanos(as) peruanos(as) a partir de los 18 años. Para los mayores de 70 años, el sufragio es facultativo.

ELECTOR OMISO

Los ciudadanos que no acudan a votar este 26 de enero de 2020 en las Elecciones Congresales Extraordinarias pagarán una multa que va desde los S/21 a S/84, de acuerdo con la clasificación por localidad y nivel de pobreza.

Es decir, la multa de 84 soles será para los omisos al sufragio en las circunscripciones consideradas como no pobres; para los pobres no extremos, será 42 soles; mientras que los electores de distritos de pobreza pagarán 21 soles.

MIEMBRO DE MESA OMISO

Si una persona fue sorteada como miembro de mesa (titular o suplente), es su deber asistir para ejercer esta función. De no hacerlo, pagará una multa por omiso a la instalación de mesa de 210 soles.

El mismo monto se aplicará también a los electores que se nieguen a integrar las mesas de sufragio en reemplazo de los miembros de mesa ausentes.

MIEMBRO DE MESA Y ELECTOR OMISO

Si un miembro de mesa, titular o suplente, no acude a cumplir su deber cívico y tampoco vota en las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020, se le impondrá tanto la multa de 210 soles como la que le corresponde en función a la clasificación del lugar donde reside.

El JNE precisó que la tabla de multas para las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020 se actualiza sobre las bases de una clasificación por localidad y nivel de pobreza elaborada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y conforme a la Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

¿TENGO MULTAS ELECTORALES?

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) habilitó una página web para que los ciudadanos puedan consultar si tienen multas pendientes por no haber sufragado o ejercido el cargo de miembro de mesa en los últimos procesos electorales.

Para averiguar si tiene alguna deuda pendiente puede ingresar a https://multas.jne.gob.pe/login. Una vez dentro, escriba el número del Documento Nacional de Identidad (DNI), el código mostrado en la pantalla y pulsar en la barra Consultar.

VOTO INFORMADO

Si aún no conoces a los candidatos de tu región, la web Voto Informado te da el detalle de cada uno de las personas que postulan al Congreso de la República. Aquí podrás leer al detalle sus propuestas, perfil, estudios y si mantiene pendiente algún juicio o proceso penal.

