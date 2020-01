Si vives en Trujillo o algún distrito de La Libertad y aún no sabes dónde votar, Trome te trae toda la información que necesitas para cumplir con tu deber cívico patriótico en estas Elecciones Extraordinarias 2020 en la que elegiremos a los 130 integrantes del Congreso de la República. La Ciudad de la Eterna Primavera

Para saber si eres miembro de mesa y dónde votar INGRESA A ESTE ENLACE, digita tu número de DNI, completa el código de seguridad y pulsa enter. Inmediatamente la página de la ONPE arrojará el resultado de tu centro al que deberás acudir este domingo 26 de enero.

¿SOY MIEMBRO DE MESA EN ESTAS ELECCIONES 2020?

De acuerdo a la ONPE, desde el mes de diciembre se sabe quiénes son los miembros de mesa, que tendrán la labor de dirigir estas elecciones extraordinarias. Si aún no estás enterado, puedes HACER CLICK EN ESTE ENLACE

VOTO ELECTRÓNICO

La ONPE aplicará el Sistema de Voto Electrónico Presencial en 39 distritos del país durante las Elecciones Congresales Extraordinarias. Las jurisdicciones en las que se aplicará están ubicadas en Lima Metropolitana (21), la Provincia Constitucional del Callao (2), Apurímac (3), Ayacucho (2), Cusco (1), Huancavelica (3), Huánuco (3), Lima Provincias (1), Tacna (1) y Ucayali (2).

En Lima Metropolitana, los distritos participantes son: Chaclacayo, Cieneguilla, Santa Anita, Miraflores, San Borja, San Luis, Surquillo, Lince, Magdalena del Mar, Pueblo Libre, San Isidro, Barranco, La Molina, Santiago de Surco, Lurín, Pachacamac, Pucusana, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo y Santa María del Mar. En el Callao: La Punta y Mi Perú; mientras que en Apurímac: El Porvenir, Los Chankas y Rocchacc, todos ubicados en la provincia de Chincheros.

En Ayacucho, los distritos Chaca y Pucacolpa (Huanta); en Cusco, Villa Kintiarina (La Convención); en Huancavelica, Pichos, Roble y Santiago de Tucuma (Tayacaja); y en Huánuco, Castillo Grande, Pucayacu y Santo Domingo de Anda (Leoncio Prado). Asimismo, en Cañete, el distrito de Pacarán; en Tacna, La Yarada-Los Palos; y en Ucayali, Alexander Von Humboldt y Neshuya.

MULTA POR NO VOTAR EN ESTAS ELECCIONES 2020

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) habilitó una página web para que los ciudadanos puedan consultar si tienen multas pendientes por no haber sufragado o ejercido el cargo de miembro de mesa en los últimos procesos electorales. Pero si aún no conoces las sanciones por no votar ¡AQUÍ TE LO DECIMOS!

Los ciudadanos que no acudan a votar este 26 de enero de 2020 en las Elecciones Congresales Extraordinarias pagarán una multa que va desde los S/21 a S/84. Es decir, la multa de 84 soles será para los omisos al sufragio en las circunscripciones consideradas como no pobres; para los pobres no extremos, será 42 soles; mientras que los electores de distritos de pobreza pagarán 21 soles.

Si una persona fue sorteada como miembro de mesa (titular o suplente), es su deber asistir para ejercer esta función. De no hacerlo, pagará una multa por omiso a la instalación de mesa de 210 soles.

Si un miembro de mesa, titular o suplente, no acude a cumplir su deber cívico y tampoco vota en las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020, se le impondrá tanto la multa de 210 soles como la que le corresponde en función a la clasificación del lugar donde reside.

EN ESTOS CASOS HAY EXONERACIÓN DE MULTAS

Las multas por no votar este domingo son de 21.50, 43 y 86 soles, según el distrito donde se sufrague, y si es miembro de mesa y no cumple con su deber cívico la penalidad es de 215 soles. Sin embargo, hay una serie de razones por las que el ciudadano que no vote podrá evitar hacer estos pagos. Entre ellas tenemos las siguientes:

Encontrarse en el extranjero por motivos de estudio o salud.

A consecuencia de un desastre natural.

Si existe un error en el padrón electoral.

Fallecimiento de familiar directo.

Por discapacidad física, mental, sensorial y/o intelectual.

Robo o pérdida del DNI (debe haberse producido el día de la elección o dentro de los diez días previos a la misma).

Cabe indicar que las dispensas correspondientes pueden presentarse desde el lunes 27 de enero ante el Jurado Nacional de Elecciones