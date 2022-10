En momentos que golpeaban a un mototaxista que se resistió al robo de su vehículo y su dinero, dos miembros de la banda conocida como ‘Los injertos de Puente Piedra’ fueron detenidos por los agentes de la Brigada Especial Contra el Crimen (BRECC) de la Dirincri, uno de ellos es un adolescente. Una mujer, quien sería el señuelo de los malandros para sus fechorías y otro ladrón escaparon.

Se trata de Gary Andree Bautista Romero (19) y un menor de 17 años, quienes cayeron en poder de los efectivos cuando se encontraban golpeando a un mototaxista, en el frontis de un inmueble situado en la Asociación de Vivienda Las Américas, en el distrito de Carabayllo.

Un revolver y una réplica se les incautó a la banda

Según el agraviado, en horas de la tarde, el menor y una joven mujer lo detuvieron en el paradero El Norteño, en la avenida Panamericana Norte, en Puente Piedra y le solicitaron una carrera hasta el paradero Las Américas, en Carabayllo.

Intevenido cayó en Carabayllo

“Cuando faltaba poco para llegar, la chica me dijo, vamos a la 2da.etapa de Las Américas, pero en el trayecto, de pronto, me dijo a gritos ¡acá nomás!. Yo frené en seco y ella se bajó y corrió. Su pareja, que estaba detrás me apunto con un arma. Y ahí llegaron dos chicos y uno de ellos (Bautista) me encañonó con otra arma”, refirió el mototaxista.

Al negarse al bajar de su vehículo de placa 8229-BC, el conductor fue golpeado y tirado al piso por los maleantes. En ese momento, apareció la policía y redujo a dos malandros. El otro cómplice fugó.

Intervenido fue detenido en Carabayllo

Los agentes señalaron, que Bautista no presenta denuncias policial, pero hace tres semanas fue intervenido por la División de Robos de la Dirincri fue detenido hace tres semanas por participar en el asalto a una botica. A los implicados se les decomisó un revólver con tres municiones y una réplica de pistola.

Posteriormente, Gary Andree Bautista Romero (19) fue conducido al Depincri Carabayllo para continuar con las investigaciones. Ambos serán denunciados por el delito contra el patrimonio, bajo la modalidad de robo agravado a mano armada.

