Dota: Universitario se graduó con tesis sobre popular videojuego

Su pasión por los videojuegos le dio grandes satisfacciones. Leandro Gómez es un estudiante peruano de la carrera de Comunicación Audiovisual y logró licenciarse tras presentar una tesis inspirada en el popular videojuego en línea ‘Dota’.



El egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú cuenta que quiso darle un enfoque distinto a su investigación y que hacerlo le tomó dos años.



Leandro aconsejó a los estudiantes no tener miedo y animarse a investigar temas no comunes, tal como él lo hizo.



Recordemos que Dota es uno de los juegos en línea más populares no solo en el país.