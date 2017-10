Ni una menos: La dramática verdad de la menor que abandonó a su bebé en un tacho de basura [VIDEO]

La madre de la adolescente que dio a luz en un baño de hospital y abandonó a su bebé en un tacho de basura contó lo que verdaderamente le ocurrió a su hija. En conversación con Magaly Medina, María Rivas indicó que el embarazo de su menor hija fue producto de una violación.



La mujer señaló que su hija nunca le contó que estaba gestando, por el contrario, le expresó sus deseos de querer estudiar. "Cuando me dijo que quería estudiar, yo le dije 'vete a Lima con tu tía a trabajar y a estudiar'".



Lo cierto es que la menor llegó desde Satipo a Lima ya embarazada. Sin embargo, las circunstancias en las que quedó embarazada no se conocían hasta hoy.



Menor habría quedado embarazada producto de una violación.

"Ella llegó con un cólico a la clínica. No había nadie en esa clínica. No la han auxiliado a mi hija. Le dieron ganas de ir al baño y ahí vino el bebé. (¿Por qué lo deja en el tacho de basura?) Mi hija tenía miedo, pensó que estaba muerto. Mi hija sufrió de dolores toda la noche", dijo Rivas.



"(Usted hablaba en la entrevista que le hacen en la nota que acabamos de ver que ella habría dejado a su bebé en el tacho de basura porque su embarazo habría sido producto de una violación) Sí, de una violación. (¿Y quién es el padre?) No lo conocemos, ella tampoco lo conoce", manifestó.



Rivas contó que la violación se produjo un día en el que su hija fue a trabajar a Pangoa. Según su testimonio, el sujeto que abusó de su hija sería un mototaxista de dicho distrito: "La moto le dijo 'te voy a llevar a tu casa'. De Pangoa a mi casa es lejos por eso se subió. El chico se la llevó".