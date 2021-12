Una ciudadana María del Jesús Vergaray Jiménez de 64 años denunció que fue drogada y secuestrada por dos mujeres que exigieron 60 mil dólares a la familia para su liberación. El hecho ocurrió en y la agraviada fue privada de su libertad durante 24 horas.

“Si quieres ver a tu mamita viva y sana nuevamente debes seguir las instrucciones sin llamar a la guardia o a los polizontes o a los verdes. Tienes hasta esta mañana 1:00 p.m. para entregarnos 60 mil verdes. Si no lo haces encontrarás los pedazos de tu mamita por los cerros de Lima. Tú decides, la vida de tu mamita está en tus manos. Y ni se te ocurra faltarnos porque plata te sobra”, es el mensaje difundido por el programa América Noticias y que fue enviado a un familiar de la agraviada. Este mensaje fue acompañado por un video donde se veía a la mujer durmiendo en un inmueble.

“Giuliana Gutiérrez Valero y Ana Belén Pachas Cuci me pepearon y me secuestraron”, contó Vergaray Jiménez. Giuliana trajo unos sánguches y hemos compartido con una gaseosa. Comí, y parece que yo ya no reaccionaba igual. Salí de la casa, pero no me acuerdo”, contó María de Jesús. Las secuestradoras le ofrecieron darle un trabajo por Navidad para que ella pudiera salir de la casa, indicó el matinal.

Durante la investigación, la Policía analizó las imágenes captadas por cámaras de seguridad de exteriores de la vivienda de la agraviada y pudieron dar con el momento en que la mujer de 64 años fue secuestrada. En imágenes difundidas por el citado matinal se aprecia cuando una de las mujeres sostiene María de Jesús Vergaray, quien no puede mantener el equilibrio debido a que estaba dopada. Luego, la mujer ingresa a un vehículo y fue así que se consumó el secuestro.

La víctima de secuestro no recuerda en qué lugar permaneció. La Policía Nacional dio a conocer que María de Jesús Vergaray Jiménez permaneció retenida en una vivienda situada en la Villa Militar de Chorrillos. Luego, los secuestradores la subieron a un auto, luego fue atacada con una piedra, pero logró liberarse.

La mujer fue hallada deambulando por las calles de Lurín y estaba bajo los efectos de la benzodiacepina que le aplicaron. “Sacaron una piedra y Ana Belén me tiró acá [en la cabeza] He visto la manija del carro, he abierto y me he tirado [...] A veces en la noche no puedo dormir”, relató.

Giuliana Gutiérrez Valero y Ana Belén Pachas Cuci fueron capturadas por los agentes de Antisecuestros de la Policía Nacional de la Dirincri. Una de ellas es amiga de la víctima. Ambas mujeres cumplen siete meses de prisión preventiva.

