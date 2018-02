Duberlí Rodríguez: "Expreso mi solidaridad con Arlette Contreras. Este caso no está cerrado" [VIDEO]

Duberlí Rodríguez, la máxima autoridad del Poder Judicial, se pronunció sobre el caso de Arlette Contreras tras la absolución de Adriano Pozo, quien en un video arrastra violentamente a Contreras por el piso de un hostal. Todo el Perú recuerda las imágenes.



"Expreso mi solidaridad con la señorita Arlette Contreras por haber sido víctima de violencia. El Poder Judicial rechaza todo tipo de violencia venga de donde venga", declaró Rodríguez en diálogo con la prensa.



Asimismo, indicó que el caso todavía no está cerrado: "Este caso no está cerrado. Se ha planteado un recurso de apelación por lo que sabemos, y por tanto no hay un resolución firme o definitiva. Será la sala de apelaciones de Ayacucho la que confirme o revoque esta sentencia, y eventualmente puedan ordenar un segundo juicio oral. También hay la posibilidad de que sea objeto de un control de legalidad por una sala de la Corte Suprema".



Como se sabe, la resolución judicial que absuelve a Adriano Pozo generó que los ciudadanos se manifiesten en contra del Poder Judicial, criticándolo y acusándolo de dar un mensaje terrible a las mujeres peruanas.



Al respecto, Duberlí Rodríguez manifestó:



"Tengo que decirlo, como máxima autoridad del Poder Judicial, las resoluciones de los jueces se tienen que acatar y se tienen que respetar. Eso no supone prohibir el derecho a la critica. Todos los ciudadanos, los juristas, los abogados y los medios de prensa pueden criticar la resoluciones judiciales, pero no pueden invitar a que se desacate las resoluciones judiciales, porque eso no es Estado de derecho".



Pero eso no es todo. Rodríguez hizo "una invocación a todos aquellos que quieren criticar" la resolución judicial. " Tienen que criticar lo que conocen. Tienen que leer la sentencia que tiene 98 páginas para que puedan tener argumentos a favor o en contra ", señaló.



Y agregó: "Los jueces son independientes en el Perú. Los jueces no tenemos superiores, no somos como el Ministerio Público, Ejército o Policía, donde los superiores dan órdenes y los inferiores acatan esas órdenes. En el Poder Judicial un juez (...) simplemente le debe obediencia a su conciencia, a la ley y a los hechos que están en el proceso, a nadie más".



Duberlí Rodríguez dijo que el caso de Arlette Contreras no está cerrado.