Dueño de Chifa de Independencia pide desesperado que le devuelvan a su perrito 'Negro'

El dueño del chifa 'Asia' de Independencia, Liu Xiunhuan, luego de librarse de las acusaciones de que usaba carne de perro en su restaurante, pidió que le devuelvan a su mascota de nombre 'Negro', el cual se lo quitaron cuando fue intervenido por la Policía.

"Siempre me gusta jugar con perritos, me gusta mucho. Lo extraño y no sé cuándo me lo devolverán. Él se llama 'Negro' y es mi mascota. Se lo llevó la Policía para darlo en adopción y no sé dónde está", refirió.

Liu Xiunhuan, dijo que 'Negro' es un regalo muy especial para él y que hasta la fecha no se lo han devuelto. "No he podido ir a la comisaria de Independencia para poder recuperarlo. No sé cuándo volverá mi mascota", señaló el chifero.

El dueño del restaurante 'Asia' detalló, que lleva casi un año funcionando sin ningún problema sanitario. Sin embargo, hay personas que quieren desprestigiar mi local y crear confusión.



El pasado 18 de enero por la noche, la Municipalidad de Independencia intervino una camioneta en la que había carne y un perro encima de un saco, que era la mascota de Liu Xiunhuan.



Hoy en la tarde, el chifa 'Asia' de Independencia reabrió sus puerta tras la falsa denuncia por vender carne de perro.