El dueño de un perro de raza Chihuahua denuncia que una mujer le robó su mascota cuando estaba paseándolo. Los hechos se produjeron el pasado 28 de junio en la cuadra 23 del Jr. Los Pelitres, en San Juan de Lurigancho.

“Una señora lo ha visto del otro lado de la pista, cruza y como ella no lo puede agarrar por su contextura le pide a una señora que le agarre el perro y esa persona muy amablemente -según la testigo que me narra los hechos- lo agarra y se lo entrega. Sigue caminando con el perro, cruza la pista y se va”, contó Alfonso, dueño del perro ‘Rico’ a Latina Noticias.

Lo que la señora no sabía fue que la testigo tomó la foto a la placa de su auto. “Lo que me dicen es que ella es clienta del negocio de mecánica y en ese momento (que se lleva a mi perro) estaba buscando reparar su carro”, indicó.

Denuncia a vecina por robo de su mascota

Tras dos días de llevarse al perro, la señora identificada como Ethelvina Obregón regresó al taller de mecánica del Jr. Los Pelitres, donde fue intervenida por el agraviado, quien le increpó porque se llevó a su mascota.

“Ella regresa al taller y es cuando yo trato de hablar con ella y me dice sí: ‘yo me llevé el perrito, pero cuando llegué a casa se me escapó’”, le dijo. “Cuando llamo a una patrulla que iba pasando ella cambia la versión y dice: ‘no, yo lo vi desde allá, del otro lado de la pista, nunca crucé la pista, lo vi por ahí merodeando, pero no me lo llevé'”.

“Entonces le digo a la señora que había un testigo, que las cámaras habían captado. Y me dijo que buscara pruebas, que buscara testigos. Tranquila y como si nada se paso el día arreglando su carro”, denunció el agraviado.

El señor Alfonso comentó que hace y medio le compró a un conocido su perrito por S/2.000. Él pide ayuda para poder recuperarlo, pues es parte de su familia.

