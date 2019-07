Eclipse solar: Ten en cuenta estos cuidados para las mascotas durante el fenómeno meteorológico 

Eclipse solar EN VIVO EN DIRECTO Hoy, martes 2 de julio de 2019, es el eclipse solar, aunque las personas toman resguardos para proteger la vista, muchos se preguntan qué se debe hacer con las mascotas, más específicamente con los perros y gatos.

A los perros y gatos el eclipse solar les afecta de igual forma que a las personas si no tienen protección como daños irreversibles e intratables a la vista.



En 2017, la NASA se refirió a este tema: "En un día normal tus mascotas no van a tratar de mirar al sol, por lo tanto no se van a dañar los ojos. En el día de un eclipse tampoco van a mirar, probablemente".



Aunque la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (por sus siglas en inglés) no cree que pase nada, también se debe tomar precauciones: lo más simple es que las mascotas se queden dentro de la casa con las cortinas cerradas durante el eclipse solar, siempre acompañadas de una persona.



En una entrevista con La Nación de Chile, la veterinaria Rocío Cortez sostuvo que "es muy difícil que un perro o un gato se queden por más de un minuto mirando el eclipse dado su comportamiento. En caso de que ocurra, se desarrollaría una úlcera en la retina".

Si esto sucede durante el eclipse solar, la mascota debe ser llevada de emergencia a un veterinario.

Finalmente, las reacciones de los gatos y perros son diferentes durante el eclipse solar: "Por efecto de la pérdida de la luz, cambiaría el comportamiento de los gatos en que asociarán que es de noche y estarán más tranquilos y no tan hiperactivos como en el día. Durante los dos minutos que dura el eclipse estarán quietos o somnolientos. En caso de los perros, ellos estarán más asustados, dado que en el ambiente algo raro estará pasando, porque las personas estarán eufóricas con este fenómeno astronómico y eso se lo podemos traspasar a ellos", concluyó la veterinaria al citado medio.