El gobierno aprobó esta tarde el decreto de urgencia que permite a todos los trabajadores en general poder retirar hasta S/. 3.000 soles de su fondo de pensiones en los próximos tres meses. Si estás dentro de las AFP conoce aquí cómo presentar tu solicitud para el retiro de tu dinero en los próximos días. Como se sabe, al inicio de la pandemia por coronavirus se benefició a los trabajadores que en los últimos 6 meses no hayan realizado aportes, no estaban en planilla o ganaban menos de 2,400 soles permitiendo el retiro de hasta dos mil soles.

Martín Vizcarra señaló que este retiro de la AFP se podrá hacer en tres armadas de 1,000 soles durante los meses de mayo, junio y julio y para que ello pueda tener efecto, al igual que en las veces anteriores, se deberá presentar una solicitud a su respectiva AFP (Prima, Integra, Profuturo y Habitat), quienes le indicarán cómo será la forma de su retiro.

En un primer momento el Ejecutivo permitió el retiro de hasta 2,000 a los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) que no habían laborado en los últimos seis meses.

Luego, ante la ampliación de la cuarentena, se fijó el retiro de hasta 2,000 soles para los trabajadores que perciban hasta 2,400 soles. “Eso quiere decir que gran parte de los afiliados al sistema privado podrán retirar hasta 5,000 soles de sus fondos previsionales”, dijo el mandatario.

¿CÓMO ACCEDER AL FONDO DE MI AFP?

Tras el anuncio de Martín Vizcarra autorizando el retiro de 3,000 soles de los fondos de la AFP de todos los aportantes, estén o no en planilla o que no hayan aportado en los últimos seis meses, podrán repetir el mismo procedimiento indicado para los anteriores beneficiarios, es decir, presentar una solicitud y esperar la fecha en la que podrán retirar parte del fondo.

Si es la primera vez que vas a realizar este trámite, tienes que hacer lo siguiente:

Ingresar a https://consultaretiroafp.pe/

Dar click en la opción 'Registrar solicitud'

Luego completar tus datos (correo electrónico, teléfono y DNI

Dar click en el 'tipo de retiro' (tengo cuenta bancaria / no tengo cuenta bancaria)

Si tienes cuenta bancaria, seleccionar tu banco e ingresar tu número de cuenta

Dirección de residencia

Posteriormente, terminar el proceso haciendo click ‘registrar solicitud’.

CÓMO CONSULTAR SI AÚN TENGO FONDOS DE AFP

Si eres aportante de las AFP y ya retiraste los primeros 2,000 soles y no sabes si aún tienes fondo, ingresa a la web de su fondo de pensiones y colocar tu número de DNI y clave de ingreso

Aquí las webs de las AFP’s

NO ACUDAS A LAS OFICINAS DE LAS AFP

Todo el trámite del retiro de tu AFP será vía online y no se atenderán solicitudes de manera presencial. Por ello deberás llenar correctamente tus datos en la solicitud y esperar a que tu AFP procese tus datos y realizar tu pago de acuerdo al nuevo cronograma de pagos.

¿CÓMO SÉ SI ESTOY AFILIADO A LAS AFP?

Si has trabajado para una empresa privada y has estado en planilla, sí deberías estar dentro de una AFP o la ONP. Si no estás seguro, dale CLICK A ESTE LINK y averigua gratuitamente y vía online si estás afiliado y qué tipo de sistema de pensiones perteneces.

Una vez procesada la información, la página informará al consultante sobre el código de afiliación, el origen de afiliado, el tipo de trabajador si es independiente o dependiente, en cuál de las AFP está aportando, el tipo de comisión y la situación de afiliado.

¿CÓMO SÉ CUÁNTO FONDO TENGO DE MI AFP?

Puedes acceder a tu fondo de AFP de varias formas y enterarte cuánto de fondo tienes: