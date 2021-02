Las agroexportaciones peruanas (tradicionales y no tradicionales) alcanzaron un récord histórico al registrar un monto de S/ 7,550 millones en el 2020, un 6.7% más respecto al 2019 (US$ 7,074 millones), a pesar de la pandemia del COVID-19 que tuvo un impacto negativo en el comercio exterior a nivel global.

El crecimiento de las agroexportaciones se debió, principalmente, a la mayor venta de frutas (creció 15% al sumar US$ 4,061 millones), que representa más del 50% de las agroexportaciones peruanas y cerca del 10% de los envíos totales del país, dijo Claudia Cornejo, titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

En el 2020, las exportaciones de uva ascendieron a US$ 1,057 millones, que significó un crecimiento de 20.5%. Mientras que los despachos arándano, mango y mandarina sumaron US$ 1,031 millones, US$ 424 millones y US$ 257 millones y anotaron un avance de 25%, 18.6% y 41%, respectivamente.

En cambio, las exportaciones de palta alcanzaron US$ 835 millones, creciendo 1 % respecto al año previo. Mincetur precisó que, a la fecha, el Perú es el principal exportador mundial de arándano y el segundo de palta.

El incremento de las agroexportaciones también fue influenciado por la mayor demanda de un grupo de productos a los que se les atribuye propiedades medicinales para prevenir enfermedades respiratorias: kion (US$ 109 millones, con un crecimiento de 146.4%), cebolla (US$ 97 millones, con 12%) y ajo (US$ 27 millones, con 48%).

Otros productos que contribuyeron al avance fueron café (US$ 649 millones, con un crecimiento de 2%), conservas de pimiento (US$165 millones, con 15%), aceite de palma (US$ 67 millones, con 27%) y arroz (US$ 30 millones, con 45%).

Buscar cifras previo a la pandemia

Debido a la caída mundial entre y oferta y demanda generada por la pandemia del COVID-19, las exportaciones peruanas de bienes alcanzaron US$ 39,310 millones en 2020, lo que representó una caída del 15.4 % en relación al 2019 (US$ 46,000 millones). Estas cifras resultaron del decrecimiento de las exportaciones tradicionales (-19%) y no tradicionales (-6,7%).

“Para este año, nos acercaríamos a las cifras previas a la crisis generada por la pandemia. Los datos obtenidos en los últimos meses del 2020 nos llevan a prever ese resultado”, dijo Cornejo.

Por otro lado, las exportaciones regionales del interior registraron una caída del 13% con relación al 2019. Sin embargo, Mincetur detalló que 12 regiones registraron un buen desempeño exportador, de las cuales cuatro cerraron con cifras récord: La Libertad (US$ 3,134 millones, con un avance de 10%), Lambayeque (US$ 733 millones, con 11%), Ayacucho (US$ 669 millones, con 18%) y Amazonas (US$ 41 millones, con 18%).

Los principales destinos de las exportaciones peruanas fueron China (28% del total), Estados Unidos (16%), Unión Europea (13%) y Canadá (6%). Los productos no tradicionales se dirigieron, principalmente, a Estados Unidos (31%) y a la Unión Europea (22%).

Durante el 2020 fueron 7,513 empresas las que exportaron bienes, de las cuales 2,321 se trataron de agroexportadoras, indicó Mincetur.