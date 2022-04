La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) advirtió que la propuesta de exoneración del IGV a ciertos alimentos de la canasta básica, aprobada ayer por el Congreso, no significará una reducción de precios, por el contrario, podría elevarlos, sobre todo en puntos de venta como los mercados.

“El efecto que se está buscando, que tengamos una reducción de precios al consumidor final, al final incluso puede ser hasta contraproducente y elevar los precios”, indicó Antonio Castillo, gerente del Instituto de Estudios Económicos y Sociales de la SNI, en diálogo con RPP.

Explicó que, en el caso del pollo, el 40% de su materia prima e insumos no está exento del IGV, y los comerciantes de los mercados, al no ser (en su mayoría) sujetos a crédito fiscal, terminarían trasladando este costo extra al precio final del pollo.

Por otro lado, apuntó a la no inclusión del pollo vivo dentro de la exoneración al IGV, pues esta medida favorece a la importación de pollo trozado.

“Es un error no poner el pollo vivo como parte de medidas de reducción del IGV, que es el 90% de lo que se consume a nivel de los mercados. Nadie va a esperar 120 días para que tengamos la producción de carne avícola, sino van a importar pollo congelado, que tendrá un descuento inmediato de 18%”, subrayó.

“[la medida] no ha tomado en cuenta la informalidad que existe en el país, en la distribución. En los mercadillos, ese mundo del RUS, ellos no tienen IGV que descontar, no tienen crédito fiscal”, agregó Castillo.

El ejecutivo explicó que lo mismo sucede con otros productos exonerados, como el pan o el azúcar.

“Se exonera el producto final , pero no se inafecta a la cadena productiva. En el caso de la fabricación del pan, hay 16 ítems que los panaderos aplican en la fabricación. La ley solo habla de insumos principales, qué va a pasar con los ítems que no tienen”, puntualizó.