El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), en su más reciente informe, indicó que durante los siguientes tres meses del 2022 será más difícil acceder a un préstamo bancario, tarjetas de crédito o créditos hipotecarios, por lo que exponemos cómo tener financiamiento seguro.

¿Qué dice el informe del BCRP?

Una de las conclusiones de la investigación asegura que se presentarán condiciones más restrictivas para acceder a financiación tanto para las micro, pequeñas y medianas empresas, así como para las personas naturales.

Este complicado panorama se produce “porque se deterioraron las condiciones de oferta, de tal manera que todos los segmentos pasaron al tramo pesimista”, menciona el BCRP en su informe de julio último.

Así, en RebajaTusCuentas.com determinaron que las condiciones más duras serán para aquellos que deseen acceder a préstamos de consumo, créditos hipotecarios o tarjetas de crédito.

¿Por qué será difícil conseguir un préstamo?

Como lo mencionamos en una publicación anterior, en mayo de este año, el BCRP elevó en 5% las tasas de interés y ahora vemos sus efectos en las solicitudes de financiamiento.

Otro factor es que en muchas partes del mundo se vive una desaceleración, por lo que muchas entidades bancarias esperan que la morosidad se incremente, especialmente, en las tarjetas de crédito y de consumo. En el caso de las hipotecas, se mantendría el mismo nivel de atraso.

De esta manera, el BCRP afirma que durante el último trimestre del 2022, las condiciones de oferta de créditos en bancos se moderaron para las empresas, pero se deterioraron para las personas.

¿Qué hacer en esta situación?

Existen diversas maneras legales de lograr financiamiento seguro a través de las cajas, sin embargo, también están los préstamos con garantía hipotecaria, que brindan condiciones de pago más manejables.

Con esta solución una persona natural puede conseguir el dinero para lo que necesite como remodelar una casa, consolidar deudas o tener el capital de trabajo para empezar, o darle mayor impulso a su emprendimiento.

Las tasas de interés suelen ser más competitivas que la de los bancos, además que estar reportado en Infocorp, previa evaluación, no es impedimento para tener acceso a respaldo financiero legal.

Si bien el acceso a préstamos será complicado, como anuncia el BCRP, ello no es motivo para recurrir a opciones que no brinden garantía ni soporte jurídico, por lo que no está demás ver qué otras alternativas existen más allá de la banca tradicional.