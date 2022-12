El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) informó que, hasta el 3 de diciembre, las personas que no cuentan con una modalidad de pago asignada, deberán afiliarse a las billeteras digitales para hacer efectivo el cobro de los S/ 270 que otorga el Gobierno, a través del programa Bono Alimentario.

Cabe señalar que esta ayuda económica ya se está entregando a los beneficiarios de los programas sociales Juntos, Pensión 65 y Contigo.

¿Qué es una billetera digital?

La billetera digital es un aplicativo móvil 100 % gratuito que permite realizar y recibir pagos desde un celular de manera sencilla, segura y rápida.

A través de este aplicativo, los beneficiarios del Bono Alimentario podrán enviar y recibir dinero con un número de celular o a través de un código QR, recibir subsidios del Estado, realizar retiros en cualquier cajero o agente bancario de la entidad financiera asociada a la billetera digital.

Es importante señalar que para realizar el cobro del Bono Alimentario mediante una billetera digital se debe contar con un celular inteligente y línea telefónica a su nombre.

¿A través de qué aplicativos se puede cobrar el bono?

Los beneficiarios podrán elegir alguno de los aplicativos, como Yape, Tunki o Agora y descargarlos desde Google Play o App Store.

Luego, registrar sus datos siguiendo los pasos que indica la plataforma elegida.

¿Cómo cobrar el bono por billetera digital?

Si te corresponde el Bono Alimentario en la modalidad billetera digital, conoce cómo recibir tu dinero a través de Tunki, Yape (opción con DNI sin cuenta bancaria) o Agora PAY.

Si aún no tienes una billetera digital, pero te corresponde esta modalidad, puedes abrir una cuenta en un celular con línea a tu nombre. Si tienes problemas de descarga, registro u otro, no te preocupes, tu Bono Alimentario no se pierde. Si esta dificultad persiste, comunícate con el centro de atención de la billetera digital correspondiente.

Si eres usuario activo de una billetera digital, puedes ingresar a la plataforma de consultas del Bono Alimentario para consultar si eres beneficiario en esta modalidad.

¿Cómo reportar un problema con el pago del Bono?

Para reportar algún inconveniente con el Bono Alimentario debes ingresar al siguiente link.

Cuando ingreses a la plataforma, da clic en el botón registrar un caso. El sistema te mostrará las opciones que tienes para solicitar esta ayuda:

Quiero registrar una posible suplantación

No tenían mi apoyo económico individual en la entidad financiera

No puedo desplazarme a cobrar mi Bono Alimentario, deseo acreditar a una tercera persona para realizar el cobro (disponible desde el 16 de noviembre)

Selecciona una de estas opciones, según tu problema, llena el formulario con tus datos personales e información sobre tu inconveniente, y envía.

El sistema te confirmará que tu problema se ha registrado correctamente. Puedes hacer seguimiento a la resolución de tu caso con tu número de DNI y fecha de emisión.

