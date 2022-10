El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) habilitó este lunes 31 de octubre la línea gratuita 101 y una página web oficial para conocer a los beneficiarios del Bono Alimentario de S/ 270.

Indicó que este subsidio está dirigido a más de 4.2 millones de ciudadanos en condición de pobreza y pobreza extrema, de acuerdo con el Padrón General de Hogares del Sistema de Focalización de Hogares.

¿Cuál es el link oficial para saber si soy beneficiario del Bono Alimentario?

De acuerdo al Midis, la página oficial para conocer a los beneficiarios es el de bonoalimentario.gob.pe.

Asimismo, señaló que la línea gratuita 101 del Midis atenderá de lunes a sábado de 8:30 a.m. a 5:30 p.m. (incluyendo feriados y días no laborables).

Para evitar las estafas, el Midis hizo un llamado a los ciudadanos a que consulten solo los medios oficiales y no acuden a tramitadores, no compartan información personal; además, no acepten ayuda en grupos de redes sociales ni consulten otras páginas de dudosa procedencia.

¿Qué es el Bono Alimentario?

El Bono Alimentario es un subsidio monetario individual que otorga el Gobierno de forma excepcional y por única vez a personas mayores de edad en situación de vulnerabilidad económica en todo el país, ante el incremento de precios de los alimentos.

A través de este bono, se dará cobertura a 2′559.850 hogares de todo el país, incluyendo a los usuarios y usuarias de los programas sociales como Juntos, Pensión 65 y Contigo que no hayan recibido la subvención adicional extraordinaria dispuesta por el artículo 20 de la Ley N°° 31538.

¿Cuáles son los requisitos para ser beneficiario del Bono Alimentario de S/ 270?

De acuerdo al Midis, los potenciales beneficiarios del Bono Alimentario son ciudadanos mayores de edad (18), que tienen que cumplir los siguientes requisitos:

Los hogares en condición de pobreza y pobreza extrema de acuerdo con el Padrón General de Hogares (PGH) del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), que administra el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

Los usuarios de los programas sociales Juntos, Contigo y Pensión 65, a excepción de los beneficiarios de la subvención extraordinaria adicional dispuesta por el artículo 20 de la Ley N° 31538.

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) sostuvo que serán beneficiarios los hogares cuyos integrantes no se encuentren registrados en planilla pública y privada, exceptuándose a los pensionistas, sobrevivientes y a la modalidad formativa.

Asimismo, el ingreso mensual de dichos hogares no debe superar los S/ 1,025.

¿Quiénes serán excluidos del Bono Alimentario?

La norma señala que quedan excluidos para recibir este subsidio:

Ciudadanos que forman parte de hogares con algún integrante en la base de datos de declaraciones juradas de intereses de autoridades, servidores y candidatos a cargos públicos administrada por la Contraloría.

Integrantes con cargo de congresista, alcalde de una municipalidad distrital o provincial, regidores municipales, gobernadores regionales, consejeros regionales, vicegobernadores regionales, prefectos, subprefectos y/o tenientes gobernadores.

