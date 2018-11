Cade 2018: Elmer Cuba, director del BCR, indicó que el 2019 será un poco mejor | ENTREVISTA

Por: Oscar Torres (Enviado especial al Cade 2018)



El titular del BCR, Julio Velarde, dijo que Vizcarra no estaba preparado para la presidencia...

Se tergiversó lo de Julio Velarde. Se refirió a que Vizcarra no estaba preparado en el sentido que, por ejemplo, ‘ahorita hay un terremoto y yo no estoy preparado’. En el sentido anímico. Pero es un político exitoso.



Nuestra economía parece estancada.

No es así. Está creciendo menos rápido que hace unos trimestres.



¿Un ejemplo del crecimiento menos rápido?

Todos los días se generan nuevos puestos de trabajo. Todos los días hay jóvenes que los buscan. En años buenos, eso es más rápido nomás. Hay más plazas nuevas y más jóvenes que las encuentran a salarios crecientes. En años malos hay menos puestos nuevos, pocos jóvenes que los encuentran y salarios más bajos. Perú nunca ha retrocedido en 20 años.



Usted fue jefe del plan económico de Keiko Fujimori. ¿Está de acuerdo con su prisión preventiva?

Una precisión nomás. No fui jefe del plan económico de Fuerza Popular. Yo fui un aliado en la segunda vuelta en el plano económico. Colaboré con ellos en la segunda vuelta. No he sido nunca fujimorista ni del partido. ¿Qué pienso de que esté ella (Keiko) en prisión? Me parece que es un poco de fanatismo en la Fiscalía y del juez, que tienen ese sesgo. Debe ser corregido por instancias superiores.



¿Keiko es corrupta?

A mi juicio, no. Tiene que demostrarse en un debido proceso.



¿El expresidente García es un perseguido político?

Es un perseguido judicial. No por sus ideas. Es perseguido por una Fiscalía.



¿Qué expectativas en el plano económico para el 2019?

En promedio, cada año los peruanos han ganado entre 80 y 50 soles más que el año pasado en términos mensuales. Hace diez años, el ingreso promedio era como 750 soles. Hoy es de 1400 soles. Ese es el promedio nacional. 16 millones de peruanos que trabajan todos los días ganan en promedio cada uno 1400 soles, incluido el campesino minifundista de la sierra. Sí hemos avanzado, pero no muy rápido. En años malos crecemos 50 soles más, en años buenos, 150 soles más. El próximo año va a ser promedio. No se avizora que sea un mal año, pero tampoco espectacular.



¿Será mejor o peor que este 2018?

Va a ser ligeramente mejor en creación de empleo. Todo va a depender de cómo se comporten tres variables. Dos no manejamos, una sí. Una es China, no sabemos qué va a pasar con China, que es gran comprador nuestro. Dos, la Bolsa de Estados Unidos tampoco sabemos si estallará, si habrá recesión mundial. No los controlamos, pero estamos preparados para ello. En lo interno, es qué hará el presidente.



