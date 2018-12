Cade 2018: Inés Temple, presidenta de LHH DBM Perú: "Debemos atrevernos a tener éxito"

Por: Oscar Torres (Enviado especial al Cade 2018)



Se encuentra entre los ejecutivos considerados ‘ejemplo a seguir’, por su dedicación y gestión de marca a través del Twitter. Inés Temple, presidente de LHH DBM Perú, conversó con Trome en Paracas.



Inés, escribiste un best-seller ‘Usted S.A.’ ¿Cómo recibes el título de ejecutiva ‘ejemplo a seguir’?

Muy honrada, muy agradecida de que me pongan en este estudio. Recibir este reconocimiento es supergrato, pero es una enorme responsabilidad. Siento que me obliga a una coherencia permanente. Ser realmente lo que uno es en todos los ambientes, en todos los mundos con toda la consistencia es importante.



¿Desilusionada con el tema de la corrupción enquistada en la política?

¿Quieres que te diga? La verdad, no. No, porque estoy encantada de que están finalmente destapándose las cosas, que se está acabando la impunidad de tantos que durante años se han reído en nuestra cara de las cosas que hacían y encima lo celebraban, estaban libres. Hoy en día, gracias a Dios, uno tras otro están cayendo y terminarán de caer.



El año pasado me dijiste que el caso Odebrecht te daba asco. Hoy sabiendo mucho más, ¿te sigue dando arcadas?

Sí claro, totalmente. Me sigue dando, pero más aquellos que todavía quieren parecer limpios cuando no lo son y recurren a artimañas para no dar la cara. Yo creo que uno tiene que dar la cara.



MARCA PERSONAL

¿Qué tan importante es la marca personal de cada uno?

Uno, estamos siempre en vitrina. Es decir, estamos en el mundo real o en el mundo virtual. Cualquier cosa que hagamos, digamos, puede ser posteado por nosotros o por alguien. Segundo, eso nos obliga a una integridad, a portarnos bien siempre en el mundo real y en el mundo virtual, en nuestro mundo profesional y personal, en nuestro mundo familiar. Y tercero, que nuestra marca personal nos representa. Representa los servicios que vendemos como profesionales a las empresas que nos compran, o a los clientes que nos compran. Nos debemos a nuestra marca personal.



¿Qué le falta al Perú para llegar a lo más alto?

En verdad nos falta poco. Los peruanos tenemos que querer más al Perú. Tenemos que ser más valientes. Y parar más de lleno y más en seco a los corruptos. Y realmente que así como nos portamos superbién cuando vamos afuera, cuando vivimos en otros países y los peruanos destacamos por nuestros éxitos, acá también tenemos que hacer lo mismo. O sea, debemos atrevernos a tener éxito. Atrevernos a soñar que podemos ser un país del Primer Mundo muy pronto.



¿Y cómo alentar a esa peruana luchadora, que se levanta temprano, lleva a su familia adelante muchas veces sola, trabajando durísimo con un sueldo que no alcanza?

Nunca perder la fe en sí misma. Y sobre todo, realmente confiar en Dios, que ayuda siempre para tener éxito en la vida profesional también. Existe la fe que mueve montañas. Creo que toda mujer, todo peruano en general, debemos acordarnos siempre que Dios es peruano.



Muchas gracias, Inés, por tus palabras inspiradoras, que motivarán aún más a nuestros lectores para seguir en la lucha por una vida mejor.

Gracias a ti por la entrevista.