Cade 2018: Oscar Espinosa, presidente de Ferreycorp, cree que el país puede volver a crecer a buen ritmo | FOTOS

Por: Oscar Torres (Enviado especial al Cade 2018)

Ferreycorp es una empresa líder en negocios de maquinarias y repuestos en el Perú y el extranjero. En la CADE , que se inauguró ayer, Trome conversó con Óscar Espinosa Bedoya, presidente de este grupo, quien cree que el país puede volver a crecer a buen ritmo.



Don Óscar, gracias porque es la segunda vez que me concede una entrevista. ¿Está estancada la economía?

No todo está estancado, hay movimiento, pero debemos hacer un esfuerzo para que crezca más.

¿Qué le preocupa de la situación que vive el Perú?

Que no sepamos manejar todos los descubrimientos en materia de ética y de soborno. Tenemos una gran oportunidad para afrontar las reformas y que queden de por vida. De otro lado, que no hayamos podido salir de este ritmo de crecimiento un poco lento. Hay que hacer un gran esfuerzo todos, el sector público, el sector privado, para crecer a los niveles de antes. Se puede. El país puede.



¿Cómo ve el encierro de Keiko Fujimori?

Prefiero no opinar.

¿Y cómo ve que Alan García esté escondido en la residencia del embajador de Uruguay?

Tampoco quisiera opinar sobre él. No quiero dar una declaración política.



Pero le asqueará lo que estamos viviendo, las coimas de Odebrecht...

Lo que me asquea son los descubrimientos que se han hecho de las señales de corrupción en el Poder Judicial. Ojalá se pueda corregir inmediatamente.



¿Qué le diría a un pequeño empresario para que no decaiga en su emprendimiento?

Qué sea íntegro, la integridad es un buen negocio. El joven tiene que ser íntegro, y va a darse cuenta de que con la integridad no solo mejora a su país, sino mejora su negocio.

Muchas gracias por la gentileza. ¿Y al gran pueblo de Trome, que ya llegó a vender un millón de ejemplares en un día, qué decirle?

Simplemente que ustedes cumplen un papel importante en difundir los grandes problemas del país, pero sobre todo con actitud positiva, buscar soluciones. Muchas gracias a ti.