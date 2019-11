‘La dama de acero’ llegó a la CADE 2019. Orit Pollak, presidenta del directorio de Recipientes, Envases y Estampados Metálicos. Artífice del éxito de los cilindros multiusos Mágico. Cuenta con más de 200 trabajadores y ha internacionalizado sus productos. Conversó, en exclusiva, con Trome. Sin duda, es una de las más poderosas empresarias del país y acá se la presentamos.

Orit, ¿qué sientes cuando te llaman ‘La dama de acero’?

(Sonríe) Me sorprendí con ese título. Me llaman así porque tenemos una fábrica de envases metálicos. Somos un grupo de dos fábricas. Una fábrica de colorantes y de ingredientes naturales, y una fábrica de envases metálicos. No hay muchas compañías que realizan envases metálicos y diversifiqué la fábrica para una línea de consumo masivo Mágico, que son cilindros parrilleros, cajas chinas. Tengo entendido que tu éxito se ha expandido por el mundo. Sí, con la fábrica de colorantes exportamos hace muchos años a bastantes partes del mundo. Y con Mágico hemos salido a Bolivia, que fue nuestro primer país de internacionalización. Hemos exportado a Argentina, a Francia, estamos ingresando próximamente a Guatemala y ya tenemos un acuerdo cerrado para Chile.

¿Eres soltera, de novia o casada?

Soltera, sin hijos (sonríe).

¿Es difícil ser exitosa en los negocios y tener pareja?

Yo pienso que una tiene que saber manejar sus tiempos. Simplemente cuando llega la persona indicada, llega. No hay un tiempo determinado.

¿Qué requisitos debe tener esa persona?

Debe tener valores. Eso es muy importante hoy en día.

¿Te fijarías en un señor taxista?

Yo me fijaría en una persona que me ayude a crecer. Que nos apoyemos mutuamente porque, como se dice, ‘detrás de un gran hombre, hay una gran mujer’ y ‘detrás de una gran mujer, hay un gran hombre’. No es solo de un lado y las parejas tienen que apoyarse mutuamente.

Tú tienes mucho dinero, ¿la plata es la felicidad?

El dinero va y viene. El dinero no te da felicidad. Te da felicidad las cosas que uno hace, hacia donde trasciende y qué cosa puedes hacer para generar un mejor entorno, para dejar un mejor futuro a las generaciones que nos siguen.

¿Te gusta ver fútbol?

Sí, no es uno de mis deportes favoritos, pero...

¿Cuál es tu deporte favorito?

Me gusta ir al gimnasio. Me gusta hacer pesas y correr en la faja del gimnasio, porque ahí siento que boto todas las energías y también libera tu mente.

¿Qué es para ti el éxito?

El éxito es conseguir tu felicidad y la de los demás. Y sentirte realizado. Hoy hay quienes no quieren ser llamados empresarios, sino emprendedores, por el tema de las donaciones de algunos empresarios a las campañas políticas. Pienso que cada uno sabe lo que hace. Si tienes la conciencia limpia, te pueden llamar empresaria, emprendedor y simplemente tienes que cumplir con la ley y ser transparente. Tener valores y, si aportas a una campaña, simplemente reconocer.

¿Le darías dinero a un político que postule a la presidencia?

Nunca lo he hecho.

¿Fue más difícil, por ser mujer, convertirte en lideresa de una empresa tan reconocida?

Pensé que iba a ser más difícil, pero gracias a Dios tuve el apoyo de mucha gente dentro de las dos fábricas, personas que confiaron en mí. Porque yo entré a las fábricas y no comencé siendo la presidenta. Comencé de abajo y aprendiendo, y poco a poco me fui ganando el puesto y el respeto.

A las lectoras de TROME que están en la universidad, ¿qué les recomiendas cuando terminen sus carreras?

Que trabajen y que sean persistentes, porque hoy los jóvenes, considero, tienen otra percepción de la vida, quizá que es más fácil de lo que pareciera, y nada es fácil. Lo que llega fácil, se va fácil y uno debe esforzarse para poder crecer. Tienes que sentar bien la base y tener un crecimiento sostenido.

¿Tienes ‘calle’?

Me encanta, al llegar a la fábrica, meterme entre las máquinas. Converso con todo mi equipo. Me remango los pantalones y me ensucio las manos con las máquinas.

¿Por qué?

Porque conociendo tus propias máquinas puedes saber qué capacidad tienes y ¡cómo le puedes pedir a alguien que está debajo de tuyo que haga algo, si tú no conoces!

¿Cuál es el dicho o sentencia que rige tu vida?

Mi lema es ‘todo pasa por algo en la vida”.

Muchas gracias Orit por permitir a nuestra lectoría conocerte más.

Gracias a ti.

(Óscar Torres)