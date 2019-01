¿Tienes esas monedas de cinco céntimos que te dan en los supermercados? A partir de hoy salen de circulación

¡Adiós! A partir de este martes 1 de enero de 2019, la moneda de cinco céntimos que recibías como vuelto en los supermercados dejará de circular, según disposición del Banco Central de Reserva (BCR).

La institución tomó esta medida debido a que la moneda de cinco céntimos no era utilizada por los consumidores como un medio de pago. Por ese motivo, ahora todo pago en efectivo será redondeado hacia abajo.

Por ejemplo, si un objeto tiene un precio de venta de S/ 5.57, se redondea hasta S/ 5.50, como ordena la ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor. Aunque estas monedas ya no circularán, no quiere decir que no tengan valor.

Así que si te quedaste con algunas monedas de cinco céntimos, estas podrán ser canjeadas por su equivalente en múltiplos de S/0.10 en las ventanillas del sistema financiero. El plazo es indefinido.