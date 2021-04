2 de 6

Precios accesibles. Un auto nuevo se deprecia en 20% solo al salir del concesionario, por lo que un vehículo seminuevo se posiciona como una buena opción económica. Se pueden encontrar vehículos de gama alta entre US$ 14,000 y US$ 20,000, y gama media de US$ 10,000 y US$ 13,000.