¡Abre sus puertas! Cineplanet anuncia que es la tercera cadena de cine en abrir tras más de un año sin operar por la pandemia del COVID-19. A través de su cuenta de Facebook, informaron que desde este jueves 05 de agosto podrán disfrutar nuevamente de sus salas.

“¡La espera terminó! Desde este jueves 05 de agosto nos volveremos a ver con todos los protocolos de seguridad. Podrás revisar la cartelera y cines disponibles desde este mismo jueves. Mantente atento a nuestras redes sociales para conocer más sobre nuestro regreso”, se lee en su post.

Cineplanet anuncia que vuelve desde este 5 de agosto.

Como se recuerda, Cinestar y Movie Times fueron las primeras cadenas en anunciar su regreso. La noticia fue muy comentada por los usuarios, sobre todo porque no se ofrecía alimentos al interior de las salas.

A pesar que los cines tenían permiso de operar con aforo limitado desde diciembre del año pasado, muchos de ellos decidieron esperar porque argumentaban que no era rentable. Según explicaron, no les beneficiaba que solo vendan entradas para proyectar la película, y no canchita, gaseosas ni otros productos.