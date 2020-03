¿Qué tan recomendable es retirar la CTS durante el Estado de Emergencia?

El Estado de Emergencia por la propagación del coronavirus en el Perú ha afectado los bolsillos de millones de peruanos. Y aunque el Gobierno ha adoptado medidas para que el ciudadano de a pie y el pequeño y mediano empresario puedan sortear la crisis, hay que tener mucho cuidado con las decisiones que tomemos.

El prestigioso economista Jorge González Izquierdo conversó con Trome y recomendó a sus lectores que eviten tocar la CTS liberada por el Ejecutivo (hasta 2.400 soles) tras la ampliación del Estado de Emergencia hasta el próximo 12 de abril. Asimismo, resaltó el hecho de que los trabajadores recibirán un 10% más de su sueldo en abril ya que no se les descontará el aporte a la AFP.

“No retiren de su CTS, ya que es un ahorro para cuando a uno lo despiden del trabajo. Inclusive, se ha prorrogado el pago de algunos impuestos a la Sunat. Y hago una advertencia para que prevengan: lo que queda de este año ‘la calle va a estar bien dura’ en materia de conseguir trabajo”, pronosticó el especialista.

En ese sentido, indicó que es posible que la micro, pequeña y mediana empresa empiecce e despedir personal, especialmente en el sector de servicios, que es el más afectado por la crisis del coronavirus y representa 50% de la economía del Perú.

“Ahí están, por ejemplo, los restaurantes, agencias de viajes, todo el turismo, taxis, transporte interprovincial, hoteles, etc. Si la empresa ya no puede sostener la situación y tiene que despedir gente, el trabajador formal despedido tendrá su CTS, que por lo menos le aguantará unos meses para vivir. Por eso aconsejo no tocarla o podrían quedarse sin nada, ‘pateando latas’”, aseguró.

Si es que a pesar de estas recomendaciones, de todas maneras decide retirar su CTS, lo mejor es evitar utilizarla en consumo y usarla en pagar deudas atradas. Eso sí, el economista recomienda primero conversar con el banco pagar llegar a un acuerdo y negociar una tasa de interés cero.

Asimismo, aconseja no utilizar la tarjera de crédito para comprar alimentos pero si ello es indispensable, que las compras se realicen en el menor número de cuotas posible, máximo tres.