Hoy en día los peruanos usan las monedas y billetes bajo la denominación sol para hacer sus transacciones cotidianas, no obstante, no siempre el dinero empleado en el Perú se llamó así, ya que a lo largo de la historia se hicieron diversas modificaciones, no solo de nombre, sino también de diseño y valor monetario.

Cabe recalcar, que la moneda apareció por primera vez en el Perú con la llegada de los españoles en el siglo XVI, traída por los conquistadores, según el historiador económico Carlos Contreras. En 1565 se fundó la Casa de Moneda de Lima, la primera que apareció en el país y la cual comenzó a producir las primeras monedas peruanas en 1568.

En los tiempos de la Colonia, la unidad monetaria era el “Real”, pero después de la independencia se continuó con la denominación de ‘Peso’. Casi 40 años después de la independencia, nació la denominación monetaria “Sol” en 1863. Más tarde, en 1931, el país optaría nuevamente por la denominación de “Sol”, aunque el nombre oficial era “Sol de Oro”.

En ese sentido, es importante conocer cuáles fueron esos cambios realizados por el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) a nuestras monedas y billetes hasta el día de hoy y sus valores.

¿Cuáles fueron las unidades monetarias que ha tenido el Perú?

Según el registro del BCR, la primera unidad monetaria después de la independencia del Perú fue el sol de oro (S/.), a partir de abril de 1931 y tuvo vigencia hasta enero de 1985.

Luego, entró en vigencia el Inti (I/.), que entró a partir del 1 de febrero de 1985 de acuerdo con la Ley No. 24064.

Sin embargo, fue un mes después que el Inti fue puesto en circulación, mientras que los primeros billetes empezaron a circular recién en diciembre de ese mismo año. Su vigencia como unidad monetaria fue hasta el 30 de junio de 1991 (6 años).

Seguido a ello, en enero de 1991 se publicó la Ley N° 25295 que establecía como unidad monetaria del Perú al “nuevo sol”, pero recién a partir del 1 de octubre entraron en circulación las primera monedas. En el caso de los billetes, su ingreso fue el 13 de noviembre de este mismo año.

Si bien hemos tenido solo tres unidades monetarias a lo largo de la historia, en el 2015 se hizo un cambio en la denominación del nuevo sol.

" A partir del 15 de diciembre del 2015, la unidad monetaria ha cambiado de nombre de Nuevo Sol a Sol. Su símbolo también ha sido cambiado de S/. a S/”, señaló el BCR.

¿Cuánto vale nuestra moneda actual en comparación con las anteriores?

Según la tabla de equivalencias del BCR, si se quiere saber el valor de sol convertido a Inti, se tendría que multiplicar la unidad monetaria por 1 millón. Por ejemplo, S/ 500 equivaldría a I/. 500 millones.

Por otro lado, si se quiere saber el valor de sol a sol de oro, se tendría que multiplicar la unidad monetaria por 1,000 millones. Es decir, que S/ 500 equivaldrían a S/. 500,000 millones.

Cabe mencionar, que en la actualidad sólo los billetes y monedas de la unidad monetaria “Sol” (“Nuevo Sol”) tienen valor como medio de pago, los billetes y monedas de “Soles de Oro” e “Intis” no sirven para transacciones ni pueden ser canjeados por billetes y monedas de “Sol” (“Nuevo Sol”).

¿Cuántas veces se ha cambiado el diseño de los billetes?

Todos los billetes que se usan actualmente en el país entraron en circulación desde 1991, no obstante, se han hecho múltiples modificaciones en el diseño hasta ahora.

En esa línea, es importante mencionar que en el caso de los billetes de S/ 10 y S/ 100, recibieron la ultima modificación en su diseño en el 2021, mientras que los nuevos billetes de S/ 20 y S/ 50 fueron presentados este miércoles 20 de julio.

El billete de S/ 200 es el único de la familia que no ha presentado más cambios recientes, desde su último diseño en el 2009. Todos los demás han recibido dos cambios desde su entrada en circulación en 1991.

