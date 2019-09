¿Detox financiero? Expertos aconsejan ajustar gastos por un mes ante enfriamiento de la economía

La crisis política y la desaceleración de la economía ha obligado a muchas empresas a ajustar sus gastos, pero ahora los expertos han pedido a todos los peruanos identificar si están incurriendo a gastos innecesarios que podrían afectar su bolsillo y recomendaron realizar un 'detox financiero' (limpieza financiera) durante un mes.



Elaine King, fundadora y presidenta de Family and Money Matters, dijo al diario Gestión que este 'detox financiero' ayudará a evaluar todos los gastos, fijos y variables, que tenemos mes a mes.

Recomendó a los peruanos ajustarse un mes para diferenciar los gastos que son esenciales de aquellos que no lo son y cultivar el hábito del ahorro.



Los gastos que los peruanos son esenciales y deben dar prioridad son: comida, alquiler, servicios.



Si no se cuenta con ahorros, identificar en qué gastamos nuestro dinero y ajustarse algunos meses para empezar a ahorrar, sobre todo en este tiempo previo a fin de año y las fiestas navideñas, donde muchos exageran en sus gastos.

GASTOS HORMIGA



Para Jorge Carrillo Acosta, los gastos hormiga como el chocolate después de almuerzo, el cigarro, la gaseosa, entre otros suman un monto importante. "Están, además, los gastos semanales, como salir a comer, bailar o ir al cine, que tal vez no deberían eliminarse pero sí reducirse", acotó a Gestión.

TIPS DE AHORRO



- LLeva tu almuerzo al trabajo y evita salir a comer todos los días a la calle

- Usa transporte público y evita tomar taxi

- Desenchufa los electrodomésticos cuando no los uses

- Paga tus sevicios por Internet y así te evitas de pagar comisiones por transacción.

- Hacer una lista de compras al ir al supermercado y evitar comprar cosas que no vas a consumir.