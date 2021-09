En expectativa de correctas decisiones está la economía peruana y la de nuestros bolsillos. El precio del dólar supera los 4 soles desde fines de julio, y aunque ayer tuvo una ligera caída (el tipo de cambio cerró la jornada en 4.10 soles), no se logra aún una baja sostenida.

“La incertidumbre política, económica e institucional que vivimos debe reducirse sustancialmente para que la economía y la inversión privada nacional y extranjera crezcan de forma apreciable y el dólar empiece a bajar”, reafirmó en entrevista con nuestro diario el destacado economista Jorge González Izquierdo.

El precio del dólar en estas semanas no es el real (sería más de lo que indican las cifras oficiales), porque “el Banco Central de Reserva está interviniendo en el mercado cambiario prácticamente todos los días y eso lo está conteniendo o bajando. No permitirá una ‘disparada’, en el muy corto plazo no podrá subir a 4.20, 4.50 soles o más porque tiene los recursos para evitar eso”, dijo a Trome.

MENSAJE POSITIVO

En cuanto al primer viaje del presidente Pedro Castillo al extranjero, González Izquierdo lo consideró “positivo y bien encaminado en el sentido del mensaje ante la OEA, las Naciones Unidas y entrevistas con empresarios norteamericanos, sobre todo con las cabezas del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo”.

Por ejemplo, en referencia al respeto de la seguridad jurídica, la propiedad privada y que reconoce el rol preponderante de la inversión privada en el desarrollo económico del país, por lo que invitó a inversionistas extranjeros a venir y ha lanzado ideas para conseguir recursos que financien programas de inversión de corte social (como agua y desagüe, colegios, postas médicas y otros).

RESTAN CREDIBILIDAD

“Pero la gran pregunta es si los agentes económicos extranjeros y nacionales darán credibilidad a lo que dijo. Los desencuentros entre el presidente del Consejo de Ministros (Guido Bellido) con el ministro de Relaciones Exteriores (Óscar Maúrtua), y la insistencia del partido Perú Libre en la convocatoria a una Asamblea Constituyente restan credibilidad a lo que dice el presidente en el extranjero y reducirían al mínimo la probabilidad de que venga inversión extranjera”, sostuvo González Izquierdo.

También consideró que el presidente Pedro Castillo, a la brevedad posible, tendría que:

*Introducir cambios importantes en su gabinete.

*Zanjar claramente cuál es su posición respecto a la Asamblea Constituyente.

*Mostrar fuerte distancia de las propuestas de Perú Libre y reafirmar el mensaje que dio al mundo en su viaje.

TOME EN CUENTA

*BCR: Es adecuada la permanencia de Julio Velarde para reducir la incertidumbre, pero también el nombramiento de los otros 6 directores competentes (tres debe elegir el presidente y tres el Congreso).

*El ministro de salud señaló que se estima que en 15 o 20 días llegaría la tercera ola. “Eso podría llevar a que el gobierno adopte de nuevo a medidas restrictivas que afecten la recuperación de la economía peruana y con ello el empleo y los ingresos”, señaló a Trome.

*Según la duración y gravedad que implique, el gobierno podría verse obligado a dar otro bono.

TIPS

El reconocido economista Jorge González Izquierdo también dio las siguientes recomendaciones:

► No se endeude en dólares si su ingreso es en soles. Eso sería un grave error. Aunque ahora sea más barato el préstamo en dólares, no se deje llevar.

► Si ya adeuda en dólares: Todavía no lo pase a soles (observe unas dos semanas el desenvolvimiento, las medidas del gobierno y evalúe).

► Ahorros en soles: No bajo el colchón. Que esté en banco, caja municipal, caja rural supervisada por la SBS.

► Procure que la tasa de interés que le paguen sea superior al 4% anual. (Isabel Medina)

