El dólar cerró a la baja este jueves en la plaza cambiaria local en una jornada en que intervino el Banco Central de Reserva (BCR), en medio un retroceso del billete verde a nivel global y el anuncio de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos de mantener las tasas de interés, aunque “pronto” podría iniciar la retirada del estímulo monetario.

Al término de la jornada, el precio del dólar se situó en S/ 4.1070 en el mercado interbancario, un nivel menor de 0.15% al registrado en la jornada del miércoles que terminó en S/ 4.1130, según datos del BCR.

El dólar empezó el día operando a la baja. Para contener la volatilidad del tipo de cambio, el BCR salió a colocar swaps de tasas de interés por S/ 800 millones en tres subastas y swaps cambiarios por S/ 485 millones.

Minutos antes del cierre, el instituto emisor vendió US$ 55 millones al contado, a un tipo de cambio promedio de S/ 4.1125 por cada dólar. Con esto, el BCR acumuló ventas por US$ 1,582 millones en setiembre y US$ 8,006 millones en el año.

Operadores informaron que el dólar sigue presiones alcistas por la demanda de divisas de parte de los inversionistas en medio de la incertidumbre por el entorno político.

El mercado también mantiene sus dudas sobre los últimos anuncios dados desde el Ejecutivo en relación a medidas legislativas sobre la minería y un posible pedido de préstamo de US$ 3,000 millones ya que, en ambos casos, no se han dado mayores detalles.

A nivel global, la Fed dejó sin cambios este miércoles los tipos de interés, entre el 0% y el 0.25%, pero apuntó a que podría iniciar “pronto” la retirada del estímulo monetario a través de la reducción en el volumen de compra mensual de bonos.

Con el resultado de la jornada, el dólar acumula una ganancia de 13.48% frente al sol en lo que va del 2021, tras cerrar en S/ 3.619 el año pasado.