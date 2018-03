POR: MARITZA LLANOS



Es una pregunta que deberíamos hacernos si notamos que cada mes estamos en cifras ‘rojas’ y tenemos que recurrir a nuestra supuesta ‘salvadora’, la tarjeta de crédito, que al final en vez de ayudarnos, nos endeuda más. Si te has hecho esa interrogante y no has sabido dar una respuesta, Jacqueline Estrada Polar, directora de Mundonegocio.pe, te ayudará a resolverlo.



1. No sabes cuáles son tus gastos. Si es así, ¿cómo distribuyes tu dinero? No esperes más y elabora un presupuesto físico con todos tus ingresos y egresos (gastos) mensuales.



2. Utilizas demasiado la tarjeta de crédito. Cuando pagas con plástico no eres consciente de la cantidad que estás gastando en ese momento. Mejor usa dinero en efectivo o una tarjeta de débito.



3. No le das importancia a los ‘gastos hormiga’. Esa galletita diaria, ese café por las mañanas o esa gaseosa por las tardes son pequeñas fugas de dinero que al final golpean seriamente tu bolsillo. Después seguro te estás preguntado, ¿y en qué se me fue mi dinero?



4. Quieres sentirte parte del grupo. No trates de impresionar a las personas que te rodean aparentando algo que no tienes, esto te impedirá ahorrar y tener una vida financiera próspera.

hLa falta de organización y disciplina hacen que atentemos contra nuestra economía





+Datos

Olvídate de la frase ‘con la gratificación arreglo mis finanzas’. Ahorra ese dinero o úsalo en algo realmente importante.