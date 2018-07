Economía: Medio millón de peruanos tiene deudas en tarjetas de crédito hasta seis veces más de lo que ganan

En el Perú, hasta marzo último, medio millón de personas tenía deudas en tarjetas de crédito por encima de seis veces su sueldo, según un estudio de Experian, especialista en mercadotecnia.



Para fomentar el uso de la tarjeta de crédito , los bancos incrementan la línea de crédito del usuario y casi siempre los enganchan con alguna ‘promoción’.



“Comprar con tarjeta de crédito no es malo, lo malo es que compren desmedidamente y sabiendo que no ganan lo suficiente”, precisó el economista Jorge González Izquierdo . Recomendó no usar el dinero plástico en diversión o retirar dinero en efectivo, pues los intereses son muy altos.

ERRORES QUE DEBES EVITAR



El ABC de la Banca del BCP te explica cuáles son los 4 errores que debes evitar al usar tu tarjeta de crédito durante este feriado. No te emociones y pases una y otra vez la tarjeta, piensa que ese dinero que estás gastando luego tendrás que devolverlo.



1. Comprar por impulso. Está muy bien darse un gusto de vez en cuando, sobre todo si se trata de un feriado; sin embargo, asegúrate que el precio de este sea un monto que puedas pagar sin que te deje ajustado. Muchos cometen el error de simplemente dejarse llevar y hacer gastos, pues se confían en que pueden pagarlos después. Engreírse es bueno mientras no te impida pagar otras cosas más esenciales. Sé prudente con tu tarjeta de crédito .

2. Pedir varias cuotas. Muchas personas caen en el error de pedir varias cuotas, ya que el monto de pago mensual es menor. Sin embargo, no tienen en cuenta que a largo plazo pueden terminar pagando hasta el doble del precio del producto debido a los intereses. Si quieres comprar algo o tal vez usarla para un viaje corto, intenta pagarlo en la menor cantidad de cuotas. La regla de oro al usar una tarjeta de crédito es: a menores cuotas, pagas menos en intereses.



3. Pagar el monto mínimo. Este va de la mano con el anterior. Consumir con tu tarjeta de crédito y luego solo pagar el monto mínimo te trae un problema, ya que te demoras más en cancelar la deuda y esta solo sigue generando intereses. Relájate en el feriado, pero procura siempre cancelar el monto total de tus deudas, o al menos, la mayor parte que puedas.

4. No llevar las cuentas. Otro error muy común con las tarjetas de crédito es no llevar correctamente las cuentas y luego ver la manera de pagarlas. Debes llevar nota de todos tus consumos con sus montos y fechas respectivas para que luego, lo que disfrutes del feriado no se convierta en un dolor de cabeza. A veces sirve tener claro cuánto es lo máximo que puedes gastar en tu tarjeta de crédito al mes, así sabes cuándo dejar de utilizarla.