Economía: ¿Sabías que al año gastas en gaseosa, cigarro y cerveza más de 3 mil soles? ¡Por eso estás 'chihuán'!

¿Tienes pensado comprarte un departamento o un auto, pero sientes que ese sueño es difícil de cumplir porque tu ahorro no da para completar la cuota inicial? De acuerdo al economista y profesor de ESAN, Walter Eyzaguirre, hay pequeños gastos que hacen imposible el ahorro porque "no tenemos cultura financiera y somos muy cortoplacistas (no pensamos en el futuro)".



"Se dice que a los 30 años deberías tener ahorrado, al menos, 6 de tus remuneraciones, porque se entendería que si yo voy guardando el 10 por ciento de mi remuneración en menos de 5 años ya tengo esa cantidad", dijo el especialista.

Sin embargo, muchos ahorran para gastar el dinero que han juntado con mucho esfuerzo cuando debería ser al revés. "Si tu dices que necesitas mil dólares al año para juntar el 10 por ciento de tu auto y poder hacer taxi, pero no lo haces porque 'si no me alcanza para ahorrar, menos me va a alcanzar para comprarme un carro' y es ahí donde debes identificar a dónde se va todo tu dinero".



Walter Eyzaguirre señaló que hay malos hábitos que dejan 'escapar' ese dinero que puedes ahorrar tranquilamente mensualmente. "Si yo empiezo a reducir estos malos hábitos que tengo, voy a tener esos 100 o 200 soles que necesito. Eso se llama 'ahorrar sin dejar de consumir".

GASEOSAS, CIGARROS, CERVEZA



En el libro 'El hábito del dinero', Walter Eyzaguirre señala que esos 'malos hábitos' son los chocolates, gaseosas, cafés, cigarros y hasta cervezas que compramos diaria o semanalmente.



" ¿A dónde se fue mi dinero? Se fue en el chocolatito. Del cigarro ni hablemos, porque son algo de 17 soles la cajetilla de cigarro y si hacemos la matemática es algo más de 5 mil soles anuales", señaló Eyzaguirre en entrevista con ATV+

Entonces analicemos por dónde se escapa ese otro dinero que no nos permite ahorrar:

Gaseosa personal (costo 2.00): Consumo de una botella cada dos días





En 1 año gastamos 360 soles

En 3 años gastamos 1080 soles

En 5 años gastamos 1800 soles

1 año gastamos 1056 soles

3 años gastamos 3168 soles

5 años gastamos 5280 soles

Cerveza (costo 4.50 soles): Supongamos que tomamos cuatro cervezas en un fin de semana





1 año gastamos 864 soles

3 años gastamos 2592 soles

5 años gastamos 4320 soles

1 año gastamos 1800 soles

3 años gastamos 5400 soles

5 años gastamos 9000 soles

GASTOS EMOCIONALES



Por otro lado, el profesor de ESAN sostuvo que los peruanos somos muy emocionales, pues gastamos cuando estamos tristes y cuando estamos felices y que cuando vamos a un supermercado compramos hasta un 30% más de cosas que no necesitamos, "y después estamos viendo en el refrigerador cuándo es la fecha de vencimiento del producto".



Por ello, recomendó tener una educación financiera desde casa, ya que los hábitos que adquirimos vienen de familia, sincerar nuestro presupuesto 'en blanco y negro' y pensar en el futuro. "Si empiezas a ahorrar desde los 25, a los 45 años ya puedes tener tu casa pagada y vivir tranquilo, pero estoy seguro que la mayoría ni siquiera piensa en eso y prefiere pagar alquiler del lugar donde vive".