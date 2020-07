ES OFICIAL. El Gobierno oficializó su decisión de convertir en día laborable el 29 de julio de este año, como parte de las medidas para impulsar la reactivación de la economía.

Mediante el Decreto de Urgencia Nº 081-2020, publicado hoy en el Diario Oficial El Peruano, el Ejecutivo hizo efectiva la medida.

El pasado viernes, el presidente Martín Vizcarra anunció que tanto el 27 como el 29 de julio serían declarados laborales. Es decir, solo el 28 de julio, aniversario de nuestra independencia, sería feriado.

“En el mes de julio teníamos tres días no laborables, 28 y 29 que son feriados y el día 27 que no es feriado, pero se había declarado por medio de un decreto no laborable. Vamos a emitir las normas correspondientes para que solo el 28 de julio, el día patrio sea feriado de nuestra Independencia, pero el 27 y el 29 van a ser laborables porque hemos estado muchos tiempo con la economía parada”, refirió.

La decisión obedece a la recesión económica que sufre el país. Según el mandatario, se necesita explotar al máximo la capacidad productiva para levantar al Perú.