¿Qué tipo de ahorrador eres? Identifica los errores más comunes al momento de manejar la platita

Octubre es el ‘mes del ahorro’, celebrado así a nivel internacional para resaltar la importancia de este buen hábito en las finanzas personales y para el beneficio de las familias y sus proyectos.



Pero ¿cómo somos los peruanos en el ahorro? Muchos aseguran que nos gusta regatear y buscar ofertas, pero eso no determina que sepamos ahorrar. Además, hay muchos problemas por mal manejo de tarjetas de crédito y las deudas.

“Los peruanos por lo general pensamos más en el momento que en el futuro. Si ahorramos, es para satisfacer necesidades de corto plazo, pero debemos cambiar esa actitud y ahorrar de manera sostenida”, dijo a Trome el experto en finanzas personales Walter Eyzaguirre, docente de la Universidad ESAN.

PERFILES



En su libro ‘El hábito del dinero’, identifica:



Ahorrador de fin de mes: Tiene voluntad, pero no planifica bien. Se propone ahorrar con siguiente remuneración. Llega fin de mes y se lo gasta.

Ahorrador futurista: Posterga su decisión hasta encontrar ‘el momento apropiado’. Es desordenado y si quiere comprar algo, usa su tarjeta de crédito o solicita préstamo.



El ‘ofertero’: Cree que no se debe comprar nada si no está en oferta y parece razonable, pero no lo es cuando compra productos que no necesita.

Buen ahorrador: Planifica qué desea tener y cuándo. Destina al ahorro pequeñas sumas para su meta. Elabora presupuesto según sus necesidades y lo cumple.

CONSEJOS



- Tome la decisión de ahorrar. Organice sus ingresos y egresos.

- Si recurre a crédito o préstamo , infórmese bien sobre tasas y cuotas.

- Pague sus deudas.

- Actitud para proyectos. No lo deje al ‘Vamos a ver qué pasa’.

- Incentive en sus hijos el valor del ahorro: Cómo hacer presupuesto para las compras del mercado, cómo fijarse metas con su propina.