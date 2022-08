“Hemos entrado en un proceso de remate y liquidación de prendas de invierno en Gamarra. Chompas, poleras, casacas, buzos, pantalones gruesos y otros están con 30% y hasta 70% de descuento, y algunos con precios al por mayor a partir de dos (ya no solo de tres) o por debajo del costo de producción porque buscamos recuperar capital para poder invertir”, dijo Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú.

Indicó que los costos del combustible, transporte y producción, el dólar que sube y baja, huelgas y paros también les impacta. “La inestabilidad política y económica daña a empresarios y emprendedores, que son los que dan la mayor cantidad de empleos”, sostuvo.

Así, la campaña de esta temporada de invierno está terminando ‘muy fría’ para el gran emporio textil. “En esta segunda mitad de año Gamarra no espera crecer, sino no retroceder lo avanzado. Esa es la prioridad. La situación es complicada. Casi 20 mil locales (tiendas, talleres, almacenes) están sin ocuparse porque un 50% no ha reiniciado actividades, tampoco se recuperan empleos . Y el nivel de ventas no supera el 40% de la campaña de julio del 2019″, expresó Saldaña a Trome.

Gamarra con liquidación y remates de sus prendas de invierno buscando capital para invertir en nueva campaña. (Entrevista: Isabel Medina /Fotos: Lenin Tadeo / Trome).

Gamarra con liquidación y remates de sus prendas de invierno buscando capital para invertir en nueva campaña. (Entrevista: Isabel Medina /Fotos: Lenin Tadeo / Trome).

Evitar la quiebra

Susana Saldaña añadió que la campaña de otoño-invierno para ellos ‘ya casi acabó’ y “ no ha servido para superar el 50% de empresas operantes. No hemos crecido en proceso de recuperación. El esfuerzo apunta a que no vuelvan a quebrar ”.

En diálogo con Trome también señaló que en el emporio textil siempre hay liquidación en estas fechas, ‘pero no a estos precios’.

“Si bien la campaña de primavera-verano inicia en setiembre, en estas dos a tres semanas hay grandes descuentos de temporada de invierno , que permita capital para comprar tela y otros insumos mientras se avanza el proceso creativo para producir la nueva colección”, detalló.

Ropa de fiesta

También remarcó que, pese a dificultades, Gamarra se esfuerza y seguirá produciendo prendas de calidad y con tendencias de la moda.

Uno de los sectores textiles más golpeados en la pandemia ha sido el de ropa de fiesta (vestidos, ternos, etc.) y “es el que en estos meses podría avanzar su recuperación de 10% o 15% a un 30%, por las fiestas de promoción y de año nuevo”, sostuvo.

Sepa que:

Saldaña detalló que Gamarra facturaba 6 mil millones de soles al año, más del 50% en el segundo semestre.

El emporio textil daba 100 mil puestos de empleo directos hasta antes de la pandemia.

Reclaman al gobierno: Aplicación de salvaguardias (por el mercado abarrotado de ropa importada), acceso a crédito para mypes con tasa no mayor al 5% y garantía del Estado, seguridad (accesos, alrededores e incluso calles internas hay informales que venden incluso ropa de contrabando).

Gamarra con liquidación y remates de sus prendas de invierno buscando capital para invertir en nueva campaña. (Entrevista: Isabel Medina /Fotos: Lenin Tadeo / Trome).

Gamarra con liquidación y remates de sus prendas de invierno buscando capital para invertir en nueva campaña. (Entrevista: Isabel Medina /Fotos: Lenin Tadeo / Trome).

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Gamarra: “Ropa importada, sobre todo china, abarrota 97% del mercado y afecta producción nacional. ¡Salvaguardias, ya!”

Roldán Tumi, joven talento indígena, obtuvo beca y ahora es el primer matsés graduado en Antropología en Perú

Rusos y ucranianos unidos por el amor y el arte en ‘El Gran Circo’. Espectáculo internacional abrió carpa en Lima

¡Celebra, Perú! Corso patriótico de la Policía Nacional emocionó e hizo bailar en las calles en estas Fiestas Patrias | FOTOS

Ricardo Gareca: ¿Cómo su ‘doble’ peruano, ‘Cuevita’ y otros hinchas llegaron a conocerlo y qué mensaje les dio?

Biuf, perrito rey del skate en Perú, cumplió 10 años. ¡Míralo cómo sigue feliz con piruetas en su patineta! | VIDEO

Fiestas Patrias: Chefs emprendedores prepararon en Huaraz el ‘Cebiche Huascarán’, de más de una tonelada