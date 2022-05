Plantón de protesta y anuncio de marchas realizaron ayer los gamarrinos, contra la decisión del gobierno de no aplicar salvaguardia a la importación de ropa. El enérgico reclamo reúne no solo a comerciantes y dirigentes de Gamarra, sino a sus fabricantes e incluso estibadores, pues indican que las trabas para reactivar los negocios afectan no solo a los microempresarios sino a la cadena de miles de puestos de trabajo.

Sacaron banderolazo, además de carteles y polos con frases como ‘Salvaguardias ya’, ‘Salvemos a Gamarra’, ‘100 mil puestos de trabajo en riesgo por la ropa china’, ‘Gamarra, te quiero, por eso te defiendo’.

“En los próximos días se vienen marchas y plantones en puertas de ministerios que negaron la medida (salvaguardias) y una marcha nacional hacia Palacio de Gobierno, hasta ser escuchados. Exigimos que se cumplan las salvaguardias inmediatas a la producción nacional. Presidente Castillo, no nos engañe más”, dijo a Trome la presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, Susana Saldaña.

Gamarra protesta por excesiva importación de ropa que afecta a la producción nacional y miles de puestos de trabajo. (Entrevista: Isabel Medina / Fotos: Lenin Tadeo / Trome)

Sostuvo que el 97% del mercado peruano está abarrotado de ropa importada, sobre todo de China y Bangladesh, y ya hay daño a la producción nacional.

“Ambos puntos son considerados por la Organización Mundial de Comercio para poner salvaguardias en los países productores:. Hay exceso de importaciones. El Indecopi ya había recomendado al gobierno implementar salvaguardias urgente”, dijo Saldaña.

¡Salvaguardias, ya!

Saldaña también manifestó que se estaría pretendiendo poner aranceles en vez de salvaguardias.

“Nos preocupa y no vamos a dejar que nos vendan gato por liebre. No vamos a aceptar que a cambio de salvaguardias coloquen aranceles. Eso no soluciona el problema y además existe tratado comercial con China y los acuerdos hay que cumplirlos”, afirmó.

Indicó a Trome que Gamarra necesita cuatro puntos claves: “salvaguardias, y un proceso muy completo de recuperación de la industria, que incluya financiamiento y créditos a microempresa como como fue Reactiva para mediana y gran empresa, no con tasas mayores al 5%, no superiores a los que da la banca privada,; también se requiere mayor seguridad, ayuda para el retiro del comercio informal y que haya compras directas a mypes productoras”.

En pie de lucha

“Pedimos el piso parejo para poder competir”, añadió Valeria Mezarina. directora de la Asociación Peruana de Industriales Confeccionistas.

José Luis Muñoz, director de la Unión de Empresarios Textiles de Gamarra también expresó: “Nos prometieron salvaguardias y deben cumplir. Todo Gamarra está en pie de lucha por sobrevivir”.

Sepa que:

*El Decreto Supremo 006- 2022- MINCETUR decidió no aplicar salvaguardias. Fue refrendado por el MEF, Produce y el presidente de la República.

*Comerciantes señalan que venden menos que antes y les preocupa que peligra su campaña otoño-invierno. (Isabel Medina)

