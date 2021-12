El cierre de mineras en el país y anuncios como el incremento del sueldo mínimo para el 2022, el alza de impuestos o el descuento de 15% en recibos de luz que será asumido por peruanos de clase media, son algunas decisiones que llevará al país a la pobreza, advirtieron los exministros de Economía Waldo Mendoza y Luis Miguel Castilla.

“Estamos ante la mayor fuga de capitales de nuestra historia. El gobierno está dando bonos por un lado pero por otro lado cierra empresas mineras. ¿De dónde sacará el dinero cuando ya no tengamos fondos? Nos vamos a endeudar. Lo ideal era crecer, alentando la inversión privada y la creación de empleo. Este gobierno no tiene esas metas, están jalados en economía”, dijo Mendoza.

Asimismo, calificó como anuncio populista e irresponsable el incrementar el sueldo mínimo en el 2022.

“No es el momento, porque hay muchas micro, pequeñas y medianas empresas que aún están recuperándose por la pandemia. ¿Cómo van a pagar ese nuevo sueldo a sus trabajadores? Ese anuncio generará informalidad y quebrarán muchas empresas”, agregó.

PIDE RENUNCIA

En tanto, Luis Miguel Castilla indicó que es preocupante que este gobierno se dedique a ahuyentar las inversiones, ya que provocará que el desempleo crezca y no exista estabilidad económica para los peruanos.

“En tres meses de gobierno han gastado 14 mil millones de soles. Hay un manejo poco prolijo del gasto público. El ministro Pedro Francke debería renunciar si no está capacitado para ejercer su rol de ser garante de la economía del país. Los productos están subiendo de precio, el dólar en alza y la población reclama trabajo y no bonos, la reactivación económica no arranca y los más afectados serán las familias más vulnerables”, manifestó.