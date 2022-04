La consultora Great Place To Work (GPTW) presentó a ‘Los mejores lugares para trabajar desde casa 2022′, como un reconocimiento a organizaciones que promueven el trabajo remoto o híbrido, basado en confianza, autonomía y flexibilidad. La lista considera a 21 empresas de los sectores: financiero, retail, consumo masivo, educación, tecnología, entre otros.

En el ‘Top 10′ ubican a: Interbank, Cisco, Grupo Efe, Eurofarma, DHL, Interseguro, Grupo Centenario, Universidad Tecnológica del Perú, Real Plaza y un empate en el décimo entre Azzorti y Konecta.

La lista de los 21 sigue con: Inteligo Group, Teleperformance, Puratos, SAP, DirecTV, Oracle, B12admark, Logicalis, Guinea y Bagó.

Gisella Ocampo, gerente General de Great Place to Work Perú , señaló que la preselección tomó como criterios: empresas interesadas en participar de la lista, estar certificadas, puntuaciones según su Trust Index y Culture Audit desde casa, y tener 36% o más de sus trabajadores en trabajo remoto o mixto.

“Los colaboradores están dando mucha importancia a la autonomía y flexibilidad, que son parte de una cultura de confianza y fundamental para el trabajo a distancia. No es factor nuevo, pero sí derriba algunos mitos, paradigmas o temores con relación a la productividad (al no haber supervisión continua). La productividad no ha caído y hasta ha aumentado”, dijo Ocampo.

Trabajo remoto

Miguel Antezana, profesor del Diploma Internacional en Comunicación Corporativa de ESAN , sostiene que “había un ‘conservadurismo laboral’, pero las empresas ya aceptan que sí se puede hacer trabajo virtual, funciona bien y en algunos casos incluso mejor que la presencialidad”.

Además, para postular y aceptar un trabajo, ya no solo el sueldo es variable importante para el colaborador sino las condiciones: derecho a desconexión en el trabajo remoto, dotación para la labor (computadora, conexión a internet u otros) y políticas de salud.

“La empresa debe preocuparse por la salud del trabajador y de su familia, porque además la casa ya se convirtió en parte del clima laboral”, sostuvo Antezana. (Isabel Medina)

Sepa que:

*Millenialls y trabajadores de toda edad valoran que se eliminan tiempos muertos de traslados hacia los centros laborales.

*El trabajo virtual o híbrido se adaptó más rápido en el sector privado (sino quebraban). En el público evolucionó, pero todavía falta más.

*En el clima laboral también influye facilidad de escucha de los jefes y para comunicarse con ellos.

*Hay talento que señala buscaría otro trabajo si el actual elimina por completo el sistema remoto.

