Muchas personas piensan que si dejan de pagar las cuotas de un préstamo personal, este desaparecerá y no habrá problemas en volver a adquirir un servicio del sistema financiero. Bueno, malas noticias: la verdad es que no. Si bien la prescripción de deudas existe, estas no se borran del todo y afectan de manera directa a tu historial crediticio. y se reflejan en Infocorp.

¿Realmente caduca una deuda?

Generalmente, podemos decir que una deuda “caduca” entre 2 a 5 años después de haber sido contraída. Este tiempo varía según la central de riesgo privada -Infocorp, por ejemplo-, pero no hay que cantar victoria.

Cabe resaltar que hay deudas que pueden tardar hasta 10 años en desaparecer y estas no tienen que ser judicializadas por la entidad financiera que entregó el préstamo, según el Código Civil peruano.

Pasado este tiempo, la deuda ya no existe, pero hay que considerar que nunca va a desaparecer el hecho de no haber pagado, debido a que esta información queda registrada para siempre en la SBS. Es como una marca de por vida.

Por otro lado, así hayan transcurrido 10 años, una persona tiene la obligación de cancelar la deuda, porque afecta a su historial crediticio y cuando necesite un producto financiero, tendrá problemas en el proceso.

¿Qué pasa si la deuda es judicializada?

Si un banco o financiera decide judicializar la deuda, no queda otra que negociar. Aún en esa situación, el deudor puede sacar provecho con una conciliación, como por ejemplo, pagar solamente el préstamo y no los intereses.

¿Cómo queda mi historial crediticio?

Demás está decir que una prescripción de deudas no beneficia en nada a tu perfil en el sistema financiero. Sea que hayan pasado 5 ó 10 años, o hayan conciliado, la SBS tendrá esta información.

Así, el simple hecho de haber evadido obligaciones es un antecedente que podría ocasionar dificultades al momento de solicitar un crédito hipotecario, traslado de hipoteca, etc.

Entonces, ¿qué hacer para limpiar mi historial crediticio?

Sigue estos 3 pasos: