Un grupo de inversionistas estadounidenses ha puesto en marcha un plan para comprar la startup china TikTok, en medio de una posible censura planteada por la Casa Blanca para la app de vídeos cortos.

Este grupo está liderado por General Atlantic y Sequoia Capital, empresas de capital de riesgo, que se hallan en conversaciones con el Departamento del Tesoro estadounidense y otros reguladores para obtener el visto bueno del gobierno, según informó el diario británico Financial Times.

TikTok es propiedad de ByteDance, una compañía basada en Beijing, y que también es dueña de Douyin, su app gemela en el gigante asiático.

El monto que ofertarán las firmas americanas por TikTok no está definido; sin embargo, ByteDance fue valorizado en US$ 75,000 millones en 2018. Esta cifra no obedecería a la performance de TikTok, sino de Douyin. Pese a que la primera ha captado cientos de millones de usuarios en el mundo, aún nos e considera rentable.

“La app es joven y aún está en una etapa temprana de un proceso de monetización, pero es un activo único”, indicó al diario uno de los inversionistas involucrados.

TikTok no comentó sobre la posible compra. No obstante, FT reveló que, de concretarse, ByteDance mantendría una posición minoritaria en el negocio initernacional, pero sus acciones no le otorgarían derecho a voto.

Este detalle se enmarca en los roces que ha mantenido la app china con el gobierno de Donald Trump, cuya campaña electoral difundió anuncios en Facebook sugiriendo que TikTok estaría espiando ciudadanos estadounidenses, acusación que la compañía ha negado.

Actualmente, la Casa Blanca está evaluando tomar acciones frente a TikTok y su creciente influencia en los usuarios del país norteamericano. Se evalúan bloqueos que paralicen el negocio de la compañía china.