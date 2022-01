Cada nuevo año trae expectativas por la economía y este arrancó con confirmación de ‘tercera ola’ de Covid-19 e inquietud por cuál será la tendencia del precio del dólar. Trome conversó con el prestigioso economista Jorge González Izquierdo, quien nos explica sobre la inflación, los empleos por recuperar, los bonos y otros temas, además da consejos para las finanzas.

¿Este 2022, podría ser un buen año para la economía del Perú?

Con la fuerte incertidumbre política, económica e institucional que estamos viviendo, considero que será un año de desempeño mediocre para la economía peruana. Más aún con la tercera ola de Covid.

¿Cuánto proyecta de crecimiento económico para el país?

Alrededor de 3%, que descontando 1% de crecimiento de la población, dejaría alrededor de un 2% de ingreso per cápita, lo cual es insuficiente para reducir de forma importante los principales problemas de nuestra sociedad, como la pobreza. Se tendría que crecer mínimo 5% al año. La tercera ola tendría efecto negativo moderado sobre la economía en virtud de las medidas anunciadas y del tiempo de su vigencia.

¿Faltan prender los motores de la economía?

Son cuatro los motores que harían crecer a la economía peruana en el corto plazo: la demanda externa neta, que este 2022 no tendría mucho dinamismo, con lo cual quedarían: el consumo privado, la inversión privada y el gasto público.

Pero con la tremenda incertidumbre que se vive, la inversión privada tendría un crecimiento modesto, entonces los motores que quedarían serían el crecimiento del consumo privado y el del gasto público, y con eso no se llega al 5%.

‘NO SERÁ FÁCI RECUPERAR EL NIVEL DE EMPLEO DEL 2019’

Entonces, ¿se diría que ‘la calle seguirá estando dura’?

Si, claro. Este 2022 la calle va a seguir estando dura para conseguir empleo adecuadamente productivo, no será fácil recuperar el nivel de empleo ni los ingresos de antes de pandemia. Muchas empresas modernizaron su accionar (teletrabajo, venta por Internet y otros) y han empezado a exigir nuevas habilidades a los trabajadores.

¿Cómo cerró el 2021, cuántos empleos aún no se recuperan?

No hay cifra anual, pero lo más reciente indicado por el INEI, para el trimestre móvil setiembre - noviembre 2021, y solo para Lima, es un déficit de 671,000 empleos adecuadamente productivos, respecto a similar periodo de 2019 (pre-pandemia). A nivel nacional estimo que faltarían recuperar alrededor de un millón de puestos de trabajo adecuadamente productivos.

¿Aún hay riesgo alto de quiebra de empresas y despido de personal?

No, riesgo alto no. Todos los años quiebran empresas, pero fue fuerte en el 2020 y en parte de 2021.

¿Qué sectores seguirán estando más afectados?

El sector servicios seguirá sin recuperar niveles prepandemia, por las restricciones debido a su alto riesgo de contagio. Entre ellos: turismo, restaurantes, gimnasios, cines, espectáculos públicos como fútbol.

¿Cómo va la clase media peruana?

Es uno de los sectores más afectados por la pandemia y en el 2021 no recuperó su nivel de bienestar perdido. No hay cifras oficiales, pero que la pobreza haya aumentado 10 puntos porcentuales con la pandemia indica que un segmento importante de clase media pasó a ser pobre.

‘INFLACIÓN: EL PEOR IMPUESTO PARA LOS POBRES’

Se avanzó en vacunación, también es factor importante para la economía

Eso sí. Lo señalé en entrevista con ustedes, en el 2020, cuando iniciaba la pandemia, y lo ratifico: es uno de los principales factores para permitir una recuperación sostenida de la economía. Se debe seguir poniendo fierro a fondo a la vacunación para alcanzar la inmunidad de rebaño.

Y el 2021 cerró con la inflación más alta de los últimos 13 años

Sí. La inflación es el peor impuesto para los pobres. Cerró el año en 6.43%, muy por encima de la inflación de largo plazo estimada en 2.8% al año para Perú.

¿A qué se debe?

Básicamente, al alza de precios de tres categorías de bienes: combustibles y electricidad (13.2%), alimentos (7.9%), transporte y comunicaciones (7.7%).

¿Y por qué suben esos precios?

Por factores de oferta, no de demanda, como está pasando en Chile o en Estados Unidos. Hay ‘inflación importada’ por la subida en el precio internacional de alimentos y combustibles que el Perú importa; pero también por el aumento del precio del dólar, donde la responsabilidad principal sí es del gobierno del señor Castillo; y por el aumento en expectativas de inflación por parte de los agentes económicos.

INVERSIÓN PRIVADA Y TEMA MINERO

¿Cómo hacer que inversionistas privados, peruanos y extranjeros, confíen en el Perú?

El factor principal, no único, es reducir sustancialmente la incertidumbre política, económica e institucional que vivimos. Sin eso, será muy difícil estimular un crecimiento fuerte de la inversión privada. Considero que el Congreso de la República dio un paso en la dirección correcta al aprobar la ley que reduce la posibilidad de convocar una Asamblea Constituyente vía referéndum, pero faltan medidas por parte del gobierno.

¿Como cuáles?

Por ejemplo, zanjar con claridad su posición frente a los problemas sociales que comprometen la actividad económica, sobre todo en la minería.

¿Por qué el cierre de mineras formales resulta muy negativo?

La suspensión de actividades productivas, no el cierre, de algunas compañías mineras causa dos efectos negativos: De forma directa, reduce en algo el crecimiento de la economía peruana y en mayor medida el monto de canon y regalías para los gobiernos regionales y municipales; además, afecta a miles que proveen servicios alimenticios, médicos, combustible, llantas, etc. Y de forma indirecta, daña las expectativas de los inversionistas nacionales y extranjeros al dar pésima señal de que no se estaría respetando derechos de propiedad, reglas de juego y de no saber resolver conflictos sociales.

‘NO MÁS BONOS’

La entrega de bonos ¿es medida populista o necesaria para gran parte de la población?

Creo que el gobierno del señor Castillo, en lo económico, a lo largo del 2021 se acercó bastante a una posición de corte asistencialista a través de bonos y subsidios, pero lo que se necesita este 2022 es un shock de inversión pública en infraestructura, no más bonos ni subsidios, ya no.

¿Cómo beneficiaría ese shock de inversión pública?

Genera empleo temporal directo y contribuye a que la economía crezca un poco más en el corto plazo y con ello a que el sector privado genere también un poco más de empleo. En un tiempo mayor aumenta el crecimiento potencial.

Este gobierno habla mucho del pueblo, ¿beneficia realmente al pueblo?

Hasta diciembre del 2021, no, porque los bonos y subsidios tienen efecto netamente temporal, transitorio, y no solucionan de raíz ningún problema. Pueden dar un bono de mil soles, pero al otro mes, como ya no lo dan, los deja en la misma situación. Quizá sirvan para comprar voluntades (votos).

TENDENCIA DEL DÓLAR

El 2021 hubo más capacidad de consumo con retiros de la AFP y CTS ¿Cómo sería este 2022?

La pandemia, por las restricciones y el cuidarse de no gastar como antes, generó un apreciable ahorro forzoso en el sector privado peruano sobre todo en las personas. Además, hubo retiros de la CTS, AFP y entrega de bonos, configurando un monto de financiamiento importante para inversión, consumo y pago de deudas. Gran parte ya se gastó en el 2021, pero queda algo.

Este año el consumo privado estaría creciendo entre 3% a 4% comparado al 2021, por eso será un motor de empuje del crecimiento económico.

Jorge González Izquierdo en entrevista para el diario Trome conversa sobre el dólar y la situación económica. (Entrevista: Isabel Medina / Foto: Jessica Vicente)

¿Se puede prever cuál será la tendencia del precio del dólar?

Es muy difícil predecir eso, pero el principal factor de aumento del precio del dólar ha sido y es la incertidumbre política, económica e institucional que nos aqueja, al que últimamente se suma el efecto de las medidas tomadas por el Banco Central de USA. En el 2021, el dólar subió alrededor de 10%, y es bastante.

Millones de dólares de ahorros salieron del Perú al extranjero. ¿Afecta eso a la economía?

Alrededor de 15 mil millones de dólares, según el BCR. Su principal efecto fue reducir el ahorro interno para financiar inversión; el segundo, impulsar el precio del dólar hacia arriba; y el tercero, reducir el financiamiento de inversiones de largo plazo, lo cual afecta a la clase media, por ejemplo, para el crédito hipotecario.

Si el presidente Castillo le pidiera asesoría para la economía peruana. ¿Qué aconsejaría?

Bueno, cinco puntos básicos para que la economía peruana agarre buen ritmo de crecimiento con justicia social:

►Primero: Fierro a fondo con el proceso de vacunación hasta alcanzar la inmunidad de rebaño.

►Segundo: Reducir sustancialmente la incertidumbre política, económica e institucional.

►Tercero: Promover fuertemente la inversión privada, sobre todo la minera.

►Cuarto: Shock de inversión pública en infraestructura.

►Quinto: Construir una red de protección social eficiente (acceso fácil a educación y salud de calidad, algún tipo de seguro de desempleo, etc.) que proteja a los sectores más vulnerables.

En entrevista anterior nos dijo que el presidente está prisionero de sus promesas de campaña ¿Lo sigue creyendo?

Sí, lo tienen prisionero hasta el día de hoy. En lo político, al presidente de la Republica le recomendaría apartarse de posiciones de extrema izquierda y de posiciones populistas, y tratar de formar un gobierno con personalidades de reconocida solvencia profesional y moral que quieran trabajar por el país, no para ellos.

PARA LAS FINANZAS: CONSEJOS DEL EXPERTO

Este 2022 ya es tiempo de hacer emprendimientos empresariales, pero en actividades que no representen alto riesgo de contagio.

1. ¿Qué hacer si hay pequeño capital o ‘guardadito’?

Este 2022 ya es tiempo de hacer emprendimiento empresarial, pero en actividades que no representen alto riesgo de contagio. Podría ser algo ligado a manufactura, a construcción. Para el que tenga mayor capital, invertir en terreno o vivienda.

2. ¿Ahorrar?

También, pero la recomendación ahí dependerá de cómo asuma el riesgo:

►Si no quiere riesgo: ahorre en depósito a plazo fijo, mínimo un año, en banco chico, caja municipal o caja rural, supervisada por la SBS.

►Si acepta un poco de riesgo: Fondos mutuos balanceados (riesgo mesurado) en soles y en dólares.

►Si asume mayor riesgo: inversiones financieras vía el mercado de capitales nacional e internacional.

3. ¿Es buen momento para crédito vehicular o hipotecario?

En soles, sí; en dólares, no.

4. Para otros créditos o uso de la tarjeta…

Antes de endeudarse vea bien en qué invertirá esa plata y siempre montos mesurados. No haga uso intensivo del crédito sobre todo de corto plazo porque las tasas de interés están subiendo muy fuerte.

5. ¿Si se sigue con deuda?

Si hay problemas de pago procure conseguir con su entidad financiera una reprogramación de su deuda o si califica para uno de los programas puesto en práctica por el gobierno.

