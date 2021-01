Por: Isabel Medina

Empezamos este año como ‘sobrevivientes de la pandemia’. Miles de peruanos ya no están con nosotros y el futuro de nuestro país aún es incierto debido al coronavirus, así como también la lucha por reflotar la economía. Nos preocupa la salud, el empleo, la educación, las deudas, la reactivación… Sobre este panorama, Trome conversó con el prestigioso economista Jorge González Izquierdo .

En la entrevista que tuvimos en marzo pasado, a inicios de la pandemia, advirtió: ‘lo que queda de este año, la calle va a estar bien dura’. Y ocurrió. ¿El 2021 será similar?

Lo que pase en este año, desde el punto de vista de la producción, el empleo y los ingresos, dependerá de tres factores. Primero, que haya o no segundo rebrote de la pandemia en enero o febrero. Segundo, cuándo llega la vacuna. Y tercero, la reacción del gobierno del señor Francisco Sagasti mientras llega la vacuna, que debería ser impulsar la economía a través del mayor gasto público, sobre todo inversión e infraestructura.

¿El mayor peso está en la posibilidad del rebrote y en la vacuna?

Sí, porque si el segundo rebrote ocurre en enero o febrero, el gobierno se verá obligado a tomar medidas restrictivas respecto a la población y eso afectará negativamente a la economía del país, a su situación fiscal (gasta más de lo que tiene) y al impacto sobre el crecimiento potencial. Y que llegue la vacuna significa no solo su ingreso en el primer semestre, sino que se vacune al 70% o 75% de la población (más de 21 millones de peruanos) para alcanzar la inmunidad de rebaño y normalizar el gasto privado sobre todo en consumo, y también en inversión; pero si llega en el segundo semestre su efecto se sentirá básicamente en el 2022.

El ministro de Economía y el Banco Central de Reserva proyectan 11.5% de crecimiento para el Perú este año. ¿Es realista?

Es una proyección bajo condiciones ideales: que no haya rebrote, que la vacuna llegue en el primer semestre y que el gobierno haga política de gasto público expansiva. Con eso es probable que la economía peruana repunte fuertemente este año, pero en gran parte sería un rebote para recuperar lo perdido, no una mejora neta.

¿Cuánto proyecta que creceríamos?

Si se dan esos factores, creo que alrededor del 10% porque el año pasado caímos muy fuerte: entre menos 11% y menos 12%.

(Ilustración: Giovanni Tazza).

WALDO MENDOZA

¿Qué impresión tiene de su colega Waldo Mendoza, frente al Ministerio de Economía?

Está capacitado para el puesto, pero sería injusto y precipitado hacer una evaluación de su gestión por el poco tiempo transcurrido.

¿Si él lo llamara para pedirle un consejo, qué le diría?

Que acelere la llegada de la vacuna lo más pronto posible, que haga una política fiscal de gasto expansiva y que trate de minimizar los conflictos con el Congreso.

¿Se debe seguir reactivando la economía o habría que ser más cautelosos?

Deben seguir las medidas para estimular el gasto privado. Pero hay que diferenciar entre políticas de alivio y políticas de estímulo a la economía. Si hay segundo rebrote en este mes o en febrero, el gobierno deberá tomar nuevas medidas de alivio, como otorgar bonos a los sectores más golpeados por las nuevas restricciones y a empresas. Cuando la pandemia esté bajo control, se necesita políticas de estímulo como la de gasto público expansiva.

Si hay segundo rebrote, ¿nos podría derrumbar económicamente?

No. Sí afectaría, pero en el sentido de crecer menos y hacer más lenta la recuperación. No es que nos meta otra vez al hoyo como fue en marzo, abril, mayo.

¿Todavía hay ‘caja’ para dar más bonos? Algunos dicen que ‘ya se rompió el chanchito’ y no hay reservas.

Están exagerando. El Estado todavía tiene ahorros que puede usar, además de estar bien rankeado internacionalmente, y si no tuviese dinero, puede endeudarse a un costo real muy bajo porque en el mundo las tasas de interés han caído.

Waldo Mendoza. (Foto: GEC)

CAMPAÑA PRESIDENCIAL

.¿La campaña presidencial podría generar dudas en los inversionistas y agentes económicos?

Si los candidatos que estén punteando comienzan con el discurso de que hay que cambiar la Constitución, el régimen económico y ese tipo de cosas, aumentarán la incertidumbre y eso claro que afectaría el comportamiento sobre todo de la inversión privada nacional y extranjera.

¿Qué le parecen las leyes que está dando este Congreso, por ejemplo, con la ONP y AFP?

Inconvenientes para estos momentos. Quieren solucionar problemas muy graves en el tema previsional, agrario… pero con medidas de parche, no con cambios estructurales. Para la ONP, por ejemplo, el Congreso debería proponer una reforma integral del Sistema Previsional Peruano y no lo de hacer retiros de la ONP o AFP, ni ese proyecto de retirar el 100% de la CTS. Sin embargo, en plena campaña electoral no es momento para reformas ni para medidas parche.

Son las llamadas medidas ‘populistas’...

Claro. Las medidas que la gente aplaude son populares, entonces los políticos las hacen, pero no necesariamente son correctas. Al tomar mucho de eso terminan haciendo populismo y está demostrado, en Perú y Latinoamérica, que es una de las peores cosas para un país.

¿Qué opina de la ‘ley de topes a las tasas de interés’?

Otra medida populista y peligrosa. Le da al Banco Central de Reserva la potestad de fijar un piso y un techo a las tasas de interés, básicamente para créditos de consumo y para micro y pequeña empresa. Pero nada garantiza que en los próximos años la gente del BCR siga siendo técnica, podrían entrar políticos que coloquen el tope de la tasa muy bajo y eso es dañino.

¿Por qué dañino?

Por tres efectos: 1) Crea exceso de demanda por esos créditos, los bancos racionarán y preferirán prestar solo a empresas y personas que consideren menos riesgosos. 2) Eso afectará a los que menos tienen y que supuestamente se quiso ayudar. 3) Esa gente se irá al mercado informal de crédito, cuyas tasas de interés son mucho más caras que en bancos, o no les prestarán.

Bancos elevarán intereses para compensar cobros

¿Y cómo bajar las tasas de interés altas de bancos?

Fomentando que entren nuevos bancos nacionales o extranjeros para más competencia. Impulsando que la pequeña y mediana empresa puedan recurrir al mercado de capitales (emitiendo bonos para prestarse del sector privado). También creando un sistema eficiente de información que muestre las tasas de interés de cada banco. Y pidiendo que el sistema se autorregule.

En torno a la ley agraria, ¿le parece razonable que los trabajadores reclamen mejor salario?

Sí, pero se confunden cosas. Es verdad que las services han abusado de los trabajadores, ahora la ley prohíbe su operatividad y me parece bien. Lo que no veo correcto es que el Congreso fije un nivel salarial, algunos lo podrán pagar, pero pequeñas empresas quizás no. Sería como dar la misma talla de uniforme a todos (a algunos les quedará bien, a otros no). El nivel salarial debe ser acuerdo entre las partes (trabajadores y empresario), pero empoderando a los trabajadores (en asociación u otros) para que estén organizados.

EMPRESAS Y EMPLEO

¿Aún hay riesgo alto de quiebra de empresas y despido de personal?

Si la economía sigue su proceso de reactivación, no hay segundo rebrote, la vacuna llega temprano y el gobierno hace política fiscal expansiva, este 2021 el empleo va a seguir recuperándose. En otras palabras, ‘la calle va a estar un poco menos dura que en el 2020’.

Un poco menos dura es un aliciente...

Creo que a lo largo del 2021 se podría regresar a los niveles de producción prepandemia, pero recuperar los niveles del empleo adecuados nos tomará todo este año y gran parte o todo el 2022.

¿Por qué sí producción y no empleo?

Porque muchas empresas a la fuerza han probado el teletrabajo, el comercio electrónico (venta por internet), etc. Han visto que es rentable, reduce costos y aumenta ingresos. La modernidad les trae beneficios y se van a quedar con eso, aunque llegue la vacuna.

¿El teletrabajo y comercio electrónico llegaron para quedarse?

Sí, no se van a ir. También el manejo de data grande (big data) y una serie de innovaciones buenas. Pero desde el empleo afectará a gente y les tomará tiempo emplearse.

COMPRAS

Y pese a la crisis, a fin de año mucha gente compró en conglomerados y centros comerciales.

Es que no todos los ingresos cayeron. En el sector público (según Sunat, millón y medio de trabajadores) siguieron con su sueldo y no hubo mayores despidos. En el privado, los de cargos directivos, los que han hecho teletrabajo o estuvieron en sectores necesarios, tampoco han visto caer fuerte sus ingresos. Entre ambos sectores son al menos dos millones de trabajadores que se vieron obligados a recortar su consumo por las medidas de restricción del gobierno del señor Vizcarra. También influyó el retiro de la CTS, AFP. Por todo eso aumentó fuerte el ahorro privado.

¿Estaría de acuerdo con un sistema único de pensiones?

Sí. Hay que cambiar de raíz el sistema previsional peruano, ver qué continúa o si se reforma todo, pero tendría que verse con el próximo gobierno y Congreso, no ahora. La ONP es una institución quebrada, vive por subsidio del gobierno. La AFP también tiene graves problemas, sobre todo de confianza. Y el sistema Pensión 65 graves problemas de filtración (accede gente que no es de extrema pobreza).

¿No se debe temer una fusión y que el fondo personal de la AFP se mezcle con un fondo común?

No. Los que tengan ahorros a su nombre en la AFP no se pueden ni se deben tocar. En la ONP hay 570 mil jubilados que reciben pensión. Si esta se elimina, el problema es quién seguirá pagándoles. Por eso, será muy importante analizar bien el proceso de transición que se plantee.

Y en cuanto al dólar, ¿se puede prever hacia dónde apunta?

Es muy difícil, pero no creo que baje a niveles de antes de la pandemia (3.40 soles). El año 2020 cerró con un aumento en su precio de alrededor del 9%, por mezcla de factores externos que no podemos controlar y mueven el tipo de cambio. Y las consecuencias económicas de la pandemia en la economía exigen como ajuste que el precio del dólar suba.

Gracias por darnos esta entrevista y sus orientaciones.

Gracias a ti.

QUÉ HAGO SI…

Tengo un monto considerable en mi fondo de AFP y estoy en años para jubilarme. ¿Sería recomendable que lo retire para invertirlo en otro lado?

Dependerá muchísimo de la habilidad de la persona. Si tiene formación o conocimientos de cómo manejar inversiones y experiencia, le recomiendo que saque su 95.5% y ponga a trabajar ese dinero. Pero si no, no, porque podría perder o despilfarrar sus recursos.

Perdí el trabajo por la pandemia y no he logrado reinsertarme. ¿Qué aconseja?

Al gobierno: que implemente programas de reeducación y reentrenamiento para nuevas habilidades laborales. Y a las personas: que en la medida que tengan algo de recursos, inviertan en capacitarse para esta llegada de la ‘cuarta Revolución industrial’.

A duras penas he mantenido mi pequeño negocio. ¿Me conviene sacar préstamo para invertir en él?

Está en función de cómo prevé que irán sus ventas en el 2021. Si cree que subirán, es un indicador para invertir, además el costo de endeudarse ha bajado fuerte. Si sus ingresos son en soles, endéudese en soles.

Tengo dinero ahorrado, ¿es mejor seguir ahorrando o invertir?

Ahorita, quédese quieto(a), no se meta a emprendimiento. Siga ahorrando hasta que quede claro si hay o no segundo rebrote de la pandemia (las restricciones pueden afectar).

Ahorré para un departamento, ¿es buen momento para comprar?

Sí, para vivienda sí. Con el programa Mi Vivienda del gobierno también se ha facilitado el aumento de la demanda y eso estimulará al sector construcción.