El evento de ofertas más esperado, que reúne a todos los centros comerciales del Perú, vuelve con fuerza. El ‘Día del Shopping’ se realizará en dos fechas: 24 y 25 de setiembre, con descuentos hasta 70%, ofertas 2x1, muchas actividades y sorpresas. La campaña impulsará la recuperación de los negocios del retail moderno, que también fueron afectados por la pandemia.

“Los centros comerciales dan 180 mil empleos directos y medio millón indirectos. Para esta campaña del ‘Día del Shopping’, todas las tiendas, las anclas y las pequeñas empresas y emprendimientos, han preparado ofertas. Buscamos que el público disfrute nuevas experiencia de compra y actividades como sorteos, talleres y juegos ”, dijo Carlos Neuhaus, presidente ejecutivo de la Asociación de Centros Comerciales del Perú (Accep).

PRESENCIAL VIRTUAL O MIXTO

“ Las marcas y los centros comerciales generamos las mejores alianzas para poder llevar descuentos y beneficios adicionales a todos los consumidores . El ‘Día del Shopping’ es una valiosa oportunidad para recompensar al cliente por su lealtad, promoviendo un consumo responsable, con ofertas en los productos que necesita”, señaló a Trome el gerente de división de Mallplaza en Perú , Martín Romero.

Explicó que junto con los operadores, se han esmerado para brindar ‘una excelente experiencia de reencuentro con los mejores productos’.

“El cliente podrá escoger ofertas de la manera que más le guste o prefiera: presencial, virtual o mixto (compra vía web y recoge en tienda física). Y este año habrá ofertas de gastronomía y entretenimiento, además de las de moda y retail”, nos indicó Romero.

Edgar Callo, gerente de Centros Comerciales de la Corporación E.Wong , detalló también a Trome que “participarán, por ejemplo, Falabella, Ripley, H&M, Oecshle, Metro, Tottus, entre otras tiendas de moda, deportes, tecnología, gastronomía y entretenimiento. La seguridad, estacionamientos y buena atención están garantizados”.

Campaña ha preparado sorpresas y beneficios para vconsumidores. (Entrevista: Isabel Medina / Trome / Día del Shopping)

¿QUÉ TRAERÁ EL DÍA DEL SHOPPING?

En la campaña del Día del Shopping participarán todos los centros comerciales y malls de la Accep. Varios de ellos, ubicados en Lima y Callao, indicaron a Trome lo que están preparando para estos dos días especiales de ofertas y sorpresas:

*Plaza Norte y Mall del Sur:

En la mañana recibirán a sus visitantes con delicioso desayuno. Y además de miles de ofertas en sus tiendas, durante el transcurso de ambos días (24 y 25 de setiembre) ofrecerán danzas típicas, caritas pintadas, show infantil, de música criolla y de salsa.

También campaña ‘Azul es gratis’ (lleva tu compra gratis) y por cada S/50 de compra un cupón (doble si es con tarjeta W) para sorteo de productos inteligentes y convertir el hogar en un ‘smart home’).

Campaña ha preparado sorpresas y beneficios para v consumidores. (Entrevista: Isabel Medina / Trome)

*Mallplaza:

Realizará gran desfile con varias marcas. En sus sedes de Comas y Bellavista habrá 2x1 en entradas 2D Cinemark, Footloose tendrá segundo par a 1 sol (productos seleccionados), hasta 70% de descuento en TopiTtop, hasta 50% en Bata, y mucho más.

*Real Plaza:

Informó que además de descuentos hasta de 70%, ofrecerán ‘Bingo Real’ por compras desde S/40 en tiendas y en realplaza.com (vea en aplicativo Real Plaza la fecha, horarios y premios).

Asimismo, visite la variada oferta de emprendedores en ‘La Placita del Emprendimiento’.

*Minka:

Tendrá una ‘previa’, desde mañana con venta de pasillo y descuentos en su Plaza Outlet. El fin de semana ‘Shopping’ con descuentos de hasta 50% en diversos rubros.

El sábado 24 ‘Minka Rock’ con tributos a Soda Stereo, The Beatles, éxitos de Pedro Suárez Vértiz, Mojarras, No sé quién y los No sé cuántos, entre otros. El domingo 25 ‘Minka Fest’ con Backus, 4 orquestas además ,juegos y premios.

Campaña ha preparado sorpresas y beneficios para vconsumidores. (Entrevista: Isabel Medina / Trome / Día del Shopping)

*Open Plaza:

Muchas ofertas. Toma de fotos divertidas, y en sus sedes Angamos y Atocongo este sábado y domingo: shows con Anna Carina Copello, tributo a Vilma Palma e Vampiros, teatro encantado y show con Brenda Carvalho.

*Mall Aventura:

Hasta 80% de descuento en más de 200 marcas, 2x1 en productos seleccionados y muchas sorpresas que te encantarán,

*Megaplaza:

Tendrá entre sus ofertas 3x2 en Cyzone, 30% en Tommy Hilfiger. Además, paseo gratis en carritos chocones (por compras desde S/ 50), el 24 show con Raúl Romero (Yo Soy) y el 25 con Camilo Sexto (Yo Soy).

*Jockey Plaza:

También con ofertas en diversas marcas, entre ellas Esika con 4x2, 30% en Clavin Klein, y muchas más sorpresas y premios.

*Plaza Lima Sur:

También participa del Día del Shopping, y además de las ofertas ofrecerá comparsas, DJ, caricaturas, toma de fotos, flashmob, show infantil, música en vivo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

¡Vuelve el Día del Shopping! Centros comerciales ofrecerán descuentos de hasta 60%, ofertas, sorteos y más

Tripulación de 14 niñas peruanas viajó y cumplió misión en el Space Center Houston de la NASA

Plaza de Armas de Lima sin rejas, turistas y comerciantes contentos, pero se preguntan: ¿Volverán a cerrar?

Boulevard recuperará zona de Fiori con la inversión de Plaza Norte y Mall del Sur proyecta viaducto en SJM

¡TikTok alista su aniversario! Cumplirá 6 años y el 49% de peruanos ‘conectados’ lo tiene en su smartphone