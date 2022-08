En los últimos días se supo que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) iniciará un proceso de licitación de los derechos de transmisión televisiva de los partidos de la Liga 1, los cuales hasta el momento tienen el Consorcio del Fútbol Peruano (Gol Perú) de Movistar. Lo curioso es que este proceso se realizará en Chile y la cadena internacional TNT Sports tendría la intención de hacerse con los derechos de transmisión del torneo local desde el 2023.

Al respecto, la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP) emitió un comunicado en el que denunció “irregularidades” en el proceso, ya que los clubes asociados podrían tener problemas legales si los actuales dueños de los derechos de TV consideran que están incumpliendo el contrato que tienen firmado.

A continuación, conoce todos los detalles acerca de esta convocatoria lanzada por la FPF y que consecuencias podría tener para los clubes y para el fútbol peruano en general.

¿Cual sería el interés tras este proceso de licitación?

Luis Carrillo Pinto, director de Live Media y docente de Patrocinio Deportivo PUCP, señala que la motivación principal sería estrictamente económica, ya que la FPF buscaría “presionar de esta manera por más dinero, mediante una licitación poco clara y que no es la mejor estrategia”.

Además, indicó que en el Perú “se paga mucho más que en países con ligas mucho más potentes y de mayor audiencia. Incluso durante la pandemia, se les pagó puntualmente a los clubes pesar de que no había fútbol. Me parece un despropósito lo que está haciendo la federación. Están jugando con fuego y las consecuencias pueden ser graves”.

Por su parte, José Ruidías, socio en Global Trade Marketing y profesor en Pacifico Business School, coincide en que habría un interés económico tras esta convocatoria, ya que “se trataría de un tema doméstico en ver que empresa le puede dar más plata a la federación y también a los clubes de futbol”.

No obstante, otro motivo sería el intentar romper con el monopolio de los derechos de transmisión de la Liga 1, que actualmente los tiene Gol Perú.

“En todas las industrias y mercados se debe tratar de evitar los monopolios y en este caso en particular, en donde Movistar ha monopolizado todas las transmisiones de la liga de fútbol peruano, puede que sea entendible la decisión de la FPF de lanzar este concurso”, apunta Ruidías.

Impacto en Movistar TV

En caso se otorgue la licitación de las transmisiones a otra empresa como TNT Sports, Movistar se vería duramente afectado a nivel de audiencias y en el número de clientes, ya que perdería ese valor agregado que le da el ser el único canal que transmite la Liga 1 en el país.

José Ruidías sostiene que Movistar es una de las empresas con peor reputación en el país por todas las quejas y denuncias que recibe por parte de sus clientes en sus servicios, sobre todo el de Internet fijo.

En ese sentido, “el gancho que tiene para no perder ese grueso de clientes es sus servicio de tv por cable, el cual está muy relacionado a la liga nacional, ya que el Perú es un país futbolero. Yo creo que va a ser muy duro para ellos, porque podría afectar en su captación de clientes. Le quitarían el poder de alguna manera a Movistar y se vería obligado a mejorar sus otros servicios”

Dicho esto, el impacto no sería tanto para los usuarios del servicio de TV por cable, sino que sería Movistar quién se vería perjudicado en su modelo de negocio. Sin embargo, para Luis Carrillo Pinto, serían los consumidores peruanos quienes se verían afectados, ya que se perdería esa cobertura especializada que brinda Gol Perú.

“Movistar TV tiene un alcance que ningún otro operador de cable tiene en el Perú. Más de 3 millones de familias tienen este servicio en el Perú. Si no trasmite Movistar a través de Gol Perú las audiencias serían impactadas dramáticamente y eso afectaría seriamente el negocio en el corto plazo. Gol Perú es un canal consolidado, con una cobertura única de la Liga 1, con personal especializado y de gran trayectoria. Esta infraestructura no se implementa de la noche a la mañana”.

“Gol Perú y Movistar Deportes además brindan una cobertura fuera del juego que genera expectativa continua del torneo. Los derechos tienen un valor adicional por quien los explota”, agrega Carrillo Pinto.

Cabe mencionar, que TNT Sports es una cadena muy importante con presencia internacional, especialmente en Argentina. Aparte, tiene una unidad de deporte solvente y que le podría brindar competitividad al fútbol peruano.

No obstante, Pinto subraya que el “fútbol peruano no es un producto del todo atractivo internacionalmente. Además, que TNT no opera en nuestro país. ¿Entonces, se va a a obligar a los usuarios a pagar una cuenta de una OTT o servicio de transmisión libre?”

¿Por qué licitar en Chile y no Perú?

Según el comunicado de la Federación Peruana de Fútbol, los canales deberán presentar su oferta entre el 8 y 10 de agosto en una notaría ubicada en Santiago de Chile. “Notaría de Santiago de Chile de don Juan Ricardo San Martín Urrejola, ubicada en calle Huérfanos número 835, comuna Santiago, Región Metropolitana, Chile”, detalla el documento.

Al respecto, tanto la FPF como Agustín Lozano no están inscritos en registros públicos, por lo cual el proceso de licitación no se podría dar en el país, ya que no tendría validez legal.

“Acá hay un tema clave que no se puede pasar por alto, según la propia ADFP los estatutos actuales de la Federación Peruana de Fútbol no están inscritos en registros públicos y el presidente Agustín Lozano tampoco. Esta licitación se pretende llevar a cabo en Santiago de Chile y no en Perú como corresponde, ya que se invalidaría”, precisa Luis Carrillo Pinto.

Por otro lado, es importante mencionar que este proceso supondría un perjuicio para los equipos peruanos, ya que estarían incumpliendo los acuerdos contractuales.

“Los clubes tienen cláusulas de renovación que establecen claramente la prioridad del Consorcio del Fútbol Peruano – Gol Perú para igualar cualquier oferta que se presente. Si no se respetan esos contratos, los clubes podrían ser objeto de serias demandas que podrían afectar seriamente el desarrollo de la Liga 1 en el 2023″, indica.

